Atlas Intel/ Portal 6: Eleitorado feminino é o que garante ampla vantagem de Vilela sobre Alcides

Em relação ao levantamento divulgado no dia 14 de outubro, emedebista teve aumento de 5,8%

Pedro Hara - 22 de outubro de 2024

Leandro Vilela e Professor Alcides. (Foto: Divulgação)

Leandro Vilela (MDB) tem ampla vantagem sobre Professor Alcides (PL) entre o eleitorado feminino. É o que mostra a 2ª rodada Atlas Intel/Portal 6 divulgada nesta terça-feira (22), referente ao 2º turno em Aparecida de Goiânia.

No segmento, Vilela marca 68,7% contra 29,7% do adversário. Em relação ao levantamento divulgado no dia 14 de outubro, o emedebista teve um aumento de 5,8%.

Os quase 40% de diferença entre os dois neste público é o que garante a liderança do ex-deputado federal. No geral, ele possui 61,1% ante 38,9% de Alcides.

Metodologia

A Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.198 eleitores entre os dias 15 e 20 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-01064/2024.