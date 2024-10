Kamala tem 46%, e Trump, 43%, a 2 semanas da eleição, diz pesquisa Reuters/Ipsos

GABRIEL BARNABÉ

A atual vice-presidente e candidata do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece três pontos percentuais à frente de Donald Trump em nova pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos e publicada nesta terça-feira (22). Com margem de erro de dois pontos percentuais, Kamala registra 46% das intenções de voto, ante 43% do republicano.

A diferença entre os candidatos não mudou em relação ao levantamento feito pela mesma instituição na semana anterior, quando Kamala obteve 45% das intenções de voto, contra 42% de Trump. Esse panorama reforça o caráter acirrado da disputa a duas semanas do pleito, marcado para 5 de novembro.

A candidata democrata aparecia com vantagem estreita nas projeções feitas pelo agregador de pesquisas FiveThirtyEight desde agosto. Na última sexta (18), porém, Trump inverteu o jogo. Segundo o modelo probabilístico, o republicano passou a ter 52% de chance de vencer a corrida à Casa Branca.

Pesquisas que não consideram o colégio eleitoral americano, porém, apontam vantagem estreita para a democrata. Levantamento realizado pela Morning Consult, publicado também nesta terça (22), indica uma vantagem de quatro pontos percentuais para Kamala. Nesse cenário, 50% dos eleitores dizem votar na atual vice, enquanto 46% afirmam optar pelo republicano. A margem de erro é de um ponto percentual.

Mesmo com a vantagem apontada por pesquisas, esses números podem não ser suficientes para Kamala vencer a eleição. Os resultados por estado são cruciais no modelo de colégio eleitoral em que a eleição americana é baseada e, com esse panorama, Kamala e Trump buscam convencer eleitores nos sete estados-pêndulo, onde ainda aparecem tecnicamente empatados.

Na pesquisa da Reuters/Ipsos, 79% dos eleitores –incluindo 87% dos democratas, e 84% dos republicanos– disseram estar “completamente certos” de que participarão do pleito. Em 2020, quando Joe Biden foi eleito, a porcentagem era cinco pontos percentuais menor. Com esse cenário, o esforço dos candidatos para que seus apoiadores efetivamente votem deve ser decisivo para o resultado final da corrida.

Os eleitores entrevistados pela Reuters/Ipsos relataram que a economia e a imigração, juntamente com as ameaças à democracia, são os problemas mais importantes do país no momento.

Quanto à economia, 46% dos entrevistados afirmam acreditar que Trump tem a melhor abordagem, contra 38% para Kamala. Em relação à imigração, Trump também está à frente: 48% dizem confiar mais nele, ante 35% na democrata. Já considerando a capacidade de lidar com ataques à democracia e o extremismo político, 42% dos eleitores disseram acreditar mais em Kamala, contra 35% em Trump. Em relação à gestão em políticas de aborto e de saúde, Kamala também aparece à frente nas respostas.

O levantamento da Reuters/Ipsos entrevistou 4.129 adultos de maneira online em todo o país, de 16 a 21 de outubro. A pesquisa da Morning Consult ouviu 8.570 prováveis eleitores entre 18 e 20 deste mês.