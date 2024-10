Motorista morre e outras cinco pessoas ficam feridas em grave acidente na GO-080

Dentre as vítimas, estavam duas crianças de 7 e 9 anos

Davi Galvão - 22 de outubro de 2024

Veículos ficaram basicamente irreconhecíveis após o acidente. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão entre dois veículos na GO-080, na noite desta segunda-feira (21), no município de Goianésia, resultou na morte de um motorista, de 31 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas. Dentre elas, estava uma criança de 07 anos e uma de 09.

Conforme relatado às autoridades, a tragédia ocorreu quando um Polo 1.6, de cor cinza, invadiu a pista contrária, na qual um Corolla trafegava, na altura do km 191, resultando no impacto frontal.

O motorista do Polo, identificado como Cleiton da Fonseca Pires, veio a óbito ainda no local, enquanto o passageiro do veículo apresentou lesões graves.

Já no Corolla, os cinco ocupantes, incluindo os dois menores, estavam conscientes e orientados. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os devidos procedimentos com a vítima fatal, enquanto as demais foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia.

Ambos os automóveis tiveram danos severos e foram recolhidos.