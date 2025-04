Loja no Centro de Anápolis é invadida e iPhone 16 Pro Max é furtado

Diversos notebooks e dinheiro em espécie também foram levados

Natália Sezil - 12 de abril de 2025

Loja foi revirada após suspeito entrar pelo forro. (Foto: Reprodução)

Um comerciante, de 46 anos, se deparou com o interior da própria loja revirado e alguns itens furtados ao chegar para trabalhar na manhã deste sábado (12), no Setor Central de Anápolis.

O estabelecimento, localizado próximo ao Terminal Urbano, teria sido invadido durante a noite. Sinais de arrombamento teriam sido percebidos ainda durante a madrugada, quando testemunhas passavam pelo local.

O proprietário da loja, entretanto, só tomou conhecimento do ocorrido durante a manhã. Na ocasião, ele confirmou quais itens teriam sido levados: um iPhone 16 Pro Max, dois notebooks, e ainda R$ 1,3 mil em espécie.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, verificou de que forma o suspeito teria entrado na loja.

O indivíduo teria escalado o estabelecimento vizinho, para ter acesso ao telhado do comércio, e aberto um buraco no forro, em seguida, por onde passou. No momento de sair, o suspeito teria fugido pela porta da frente da loja.

Também foi constatado, na ocorrência, que o estabelecimento possui câmeras de segurança, mas que elas estavam desligadas no momento do furto. Por isso, ainda não foi possível identificar o suposto autor da ação.

Com isso, o caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve ficar responsável pelos procedimentos seguintes.

