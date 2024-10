6 palavras muito faladas, mas que na verdade não existem no português

Embora elas sejam muito pronunciadas no cotidiano, a língua portuguesa não as reconhece oficialmente

Magno Oliver - 23 de outubro de 2024

Existem algumas palavras que são muito faladas no dia a dia, mas que, na verdade, elas não existem no português e as pessoas insistem.

Assim, elas se apropriam de algumas palavras ditas de forma errada, mas que o termo correto é bem diferente do que foi reproduzido. Veja algumas delas:

1. “Reinvindicar”

Essa palavra tem sua reprodução feita por muita gente e com o primeiro “N” no início dela. Porém, o correto é “reivindicar”, sem o “N” inicial.

2. “Asterístico”

A palavra “asterístico” é um termo inexistente que muitas pessoas utilizam em vez de “asterisco”, que é o sinal gráfico usado em textos.

3. “Parteleira”

Aquela pequena estante em que usamos para guardar coisas é comumente chamada de “parteleira”. Assim, ela é usada incorretamente no lugar de “prateleira”, que é a forma certa.

4. “Mortandela”

Antes de colocar ela no pão, com certeza você já disse ela errada alguma vez na vida. Assim, a palavra “mortandela” é um erro ao se referir à “mortadela”, um embutido comum no Brasil. A pronúncia errada é bastante comum, mas não é aceita formalmente e não existe no Brasil.

5. “Iorgute”

Antes de abrir a tampinha, todo mundo já pronunciou “iorgute”. Assim, a palavra é uma forma popularmente usada em vez de “iogurte”, o alimento lácteo fermentado.

6. “Impecilho”

Por fim, essa é um “impecilho” na vida de muita gente que confunde fala com escrita. O termo é uma variação errada de “empecilho”, que significa obstáculo ou dificuldade. Muitas pessoas utilizam a forma incorreta, que não existe oficialmente na língua portuguesa.

