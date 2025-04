Homem que teria “morrido” por 28 minutos após ser atingido por raio revela o que viu

Ele afirma ter vivido não uma, mas duas experiências de quase morte

Anna Júlia Steckelberg - 23 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Facebook)

O que acontece quando morremos? Essa é uma das perguntas mais antigas e intrigantes da humanidade — e para o norte-americano Dannion Brinkley, essa dúvida tem resposta.

Brinkley afirma ter vivido não uma, mas duas experiências de quase morte, sendo a primeira em 1975, quando foi atingido por um raio dentro da própria casa. O impacto foi tão violento que derreteu as solas dos seus sapatos e o lançou contra o teto. Ele lembra com detalhes do que sentiu:

“Atingiu a lateral da minha cabeça, acima da orelha, e desceu pela minha espinha. Vi uma bola de fogo atravessar o quarto. Estava em chamas. Paralisado”, contou em entrevista à emissora norte-americana KLAS.

Segundo ele, os socorristas o levaram ao hospital, mas já era tarde: foi declarado morto por 28 minutos. Só que essa não foi a parte mais surpreendente da história.

Homem que teria “morrido” por 28 minutos após ser atingido por raio revela o que viu

Durante o tempo em que esteve “morto”, Brinkley afirma que deixou seu corpo físico e chegou a acompanhar a ambulância até o hospital. Ele também teria assistido à própria morte sendo atestada pelos médicos.

Foi então que, segundo ele, sua consciência atravessou um túnel de luz, onde encontrou uma forma espiritual luminosa. Nesse espaço que ele descreve como sereno e intenso, viveu uma revisão completa de sua vida, como se cada detalhe, cada escolha e cada consequência passassem diante de seus olhos.

E, sem nenhuma explicação lógica, depois de 28 minutos, ele acordou no necrotério — para surpresa geral dos profissionais do hospital. O corpo estava gravemente ferido, e a recuperação levou dois anos até que ele voltasse a andar.

Se a primeira experiência já era difícil de acreditar, Brinkley conta que voltou ao “outro lado” em 1989, durante uma cirurgia cardíaca de emergência. Mais uma vez, ele relata ter atravessado o mesmo túnel, experimentado a mesma sensação de paz e recebido o que descreve como mensagens espirituais.

Essas vivências mudaram completamente sua vida. Depois de conhecer o termo “experiência de quase morte” — popularizado nos anos 80 com o livro Vida Após a Vida, do Dr. Raymond Moody — Brinkley encontrou sentido para o que viveu.

Ele então escreveu seu próprio livro, “Salvo pela Luz”, que se tornou um best seller internacional. A obra traz detalhes de suas visões e reflexões sobre o que ele acredita ser a vida após a morte.

Hoje, Dannion Brinkley dedica sua vida a ajudar pacientes terminais, especialmente veteranos do exército, a lidar com o medo da morte. Ele atua como voluntário em hospitais e centros de cuidados paliativos, oferecendo conforto com base em sua própria história.

“Eu não vejo a morte como o fim, mas como uma transição. Meu papel é ajudar os outros a atravessarem essa ponte com serenidade”, afirmou em entrevista recente.

Uma coisa é certa: ninguém sai ileso depois de ouvir seu relato. E se ele estiver certo, o “fim” pode ser apenas o começo de uma nova jornada.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!