Ataque a instalações militares da Turquia deixa ao menos 4 mortos e 14 feridos

Um ataque contra a sede das Indústrias Aeroespaciais Turcas, localizada perto da capital do país, Ancara, deixou ao menos quatro mortos e 14 feridos na tarde desta quarta-feira (23), afirmou o governo.

O ministro do Interior do país, Ali Yerlikaya, disse que dois agressores também foram mortos. “Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires”, escreveu ele na rede social X. “Condeno este ataque hediondo. Nossa luta continuará com determinação até que o último terrorista seja neutralizado.”

Antes da primeira divulgação do número de mortes, emissoras turcas mostraram imagens de vários agressores armados entrando no prédio em meio a relatos de tiros após uma forte explosão. Segundo Yerlikaya, três dos feridos estão em estado crítico.

O jornal turco Sabah publicou em sua conta na rede social X um vídeo que mostra homens armados saindo de um carro, além de cenas de confronto e explosões.

A causa e os autores do ataque permanecem incertos. Alguns relatos na imprensa afirmaram que ocorreu um atentado suicida e que havia reféns dentro do prédio, mas as autoridades não confirmaram isso, e nenhuma organização reivindicou a ação até agora.

Nas imagens divulgadas, é possível observar uma grande fumaça branca subindo na entrada do local, localizado a cerca de 40 km da capital turca.

Testemunhas disseram à agência de notícias Reuters que funcionários dentro do prédio foram levados pelas autoridades para abrigos e ninguém foi autorizado a sair. Segundo a agência estatal Anadolu, uma investigação foi aberta.

Após o ataque, o chefe da Otan, Mark Rutte, manifestou apoio à Turquia, que integra a aliança militar ocidental. “Relatos profundamente preocupantes de mortos e feridos em Ancara. A Otan está ao lado da nossa aliada Turquia. Condenamos fortemente o terrorismo em todas as suas formas e estamos acompanhando de perto os desdobramentos,” afirmou ele em uma postagem no X.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também expressou suas condolências diretamente a seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante a cúpula do Brics, em Kazan, da qual ambos participam. “Condenamos qualquer ação desse tipo, quaisquer que sejam as suas motivações”, afirmou o líder russo.

No mesmo evento, Erdogan também chamou o incidente de ataque terrorista motivado “pelo ódio”.

A empresa cuja sede foi atacada é uma das mais importantes no setor de defesa e aviação da Turquia. Ela produz o Kaan, primeiro avião de combate nacional do país, e tem mais de 10 mil funcionários. O setor de defesa do país, conhecido por seus famosos drones Bayraktar, representa cerca de 80% das receitas de exportação turcas, com um faturamento de US$ 10,2 bilhões (R$ 58,3 bilhões) em 2023.

O último atentado registrado na Turquia, em uma igreja em Istambul, em janeiro, deixou um morto e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Antes disso, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em luta armada contra o governo, havia realizado um ataque contra uma delegacia em Ancara em outubro de 2023, que resultou na morte de dois agressores e no ferimento de dois policiais.