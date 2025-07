Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente de trânsito na Espanha

Lamborghini do jogador teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista, aponta perícia inicial

Folhapress - 03 de julho de 2025

Diogo Jota havia acabado de conquistar título da Premiere League com o Liverpool. (Foto: Reprodução/Instagram)

THIAGO ARANTES

BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) – O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), após um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha. O irmão de Jota, André, de 26 anos, jogador do Penafiel, também morreu.

A informação foi confirmada ao UOL pelas autoridades policiais locais na manhã desta quinta.

Segundo as primeiras informações, os dois viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.

Ainda de acordo com informações preliminares, a Lamborghini do jogador teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo incendiou-se em seguida. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois sem vida.

Diogo Jota tinha se casado no dia 22 de junho com sua noiva, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos, de 4 anos, 2 anos e sete meses.

Em nota, a Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte do jogador: “todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha”.

Já o Liverpool pediu que a privacidade de familiares e amigos de Diogo Jota sejam respeitadas “enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável”.

Títulos recentes

Revelado pelas categorias de base do Paços de Ferreira, Diogo José Teixeira da Silva, conhecido como Diogo Jota, chegou ao Porto na temporada 2016/17, emprestado pelo Atlético de Madrid, onde jamais chegou a jogar partidas oficiais.

Depois de uma boa temporada no gigante português, o ponta foi para o Wolverhampton, da Inglaterra. O bom desempenho nos Wolfes despertou o interesse do técnico Jurgen Klopp, que o levou para o Liverpool na temporada 2020/21.

Pelos Reds, Jota conquistou a Premier League da temporada 2024/25, a primeira de sua carreira. No mês passado, ele havia conquistado pela segunda vez a Nations League, com a seleção portuguesa. Com a equipe nacional, Jota disputou 49 jogos e marcou 14 gols.