Festa de aniversário da filha de Virginia reúne famosos em Goiânia; veja detalhes

Evento teve como tema Magali, da Turma da Mônica, e comemorou dois anos da pequena

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2024

Virginia Fonseca, zé felipe e filhos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O aniversário da pequena Maria Flor, filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, na última terça-feira (22), foi marcado com uma festança e contou com a presença de diversas celebridades, em Goiânia.

Com a temática de Magali, da Turma da Mônica, ela comemorou dois anos de vida. Dentre os convidados, um dos destaques foi João Guilherme, o tio da menor.

O jovem – e atual namorado da atriz Bruna Marquezine – foi buscado por outro famoso no Aeroporto de Goiânia, o influenciador Lucas Guedez, que compartilhou a cena nos stories do Instagram. A ex de Neymar, no entanto, não foi vista no local.

Além dele, Rafa Uccman e os avós da aniversariante, Leonardo e a esposa dele Poliana Rocha, também estiveram presentes na festividade e, inclusive, posaram em alguns registros ao lado de Maria.

Durante o evento, Zé Felipe chegou a subir ao palco cantando alguns hits de sucesso como Malvada, Revoada No Colchão e entre outros. A festa ainda contou com o show de MatoGrosso e Mathias e do próprio Leonardo.