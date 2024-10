Veja o que abre e o que fecha no feriado do aniversário de Goiânia na quinta-feira (24)

Durante data, alguns órgãos, instituições e estabelecimento atuarão em horário alterado

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Com a chegada do aniversário de Goiânia, que completa 91 anos na próxima quinta-feira (24), o horário de funcionamento de alguns comércios na capital.

Durante a data, alguns órgãos, instituições e estabelecimento atuarão em um horário alterado, retornando a normalidade na sexta-feira (24).

Detran

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), as unidades ficarão fechadas no dia. O retorno acontecerá na segunda-feira (09).

Aqueles que precisarem, podem entrar em contato com o órgão por meio do número 154, em Goiânia e na Região Metropolitana, ou para o (62) 3269-8800, nos municípios do interior.

O Detran ainda possui um canal de atendimento remoto exclusivo para surdos, por meio do número (62) 99944 2817.

Saneago

A Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) manterá os trabalhos operacionais de sistemas de água e esgoto ao longo do período.

Os clientes que tiverem algum vazamento, desejam consultar faturas ou outros serviços contarão com atendimento 24 horas.

Os interessados devem procurar o órgão por meio da central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site da Saneago.

Procon

Durante o feriado, o Procon Goiânia seguirá o decreto estadual e, por isso, a sede da instituição não realizará atendimentos. Aqueles que necessitarem registrar uma denúncia ou reclamação podem fazê-lo por meio do site da plataforma Procon Web.

Bancos

Segundo a Associação de Bancos (Asban), as agências bancárias não prestarão atendimento presencial durante a data.

A população poderá utilizar os canais e serviços bancários de forma online. Os caixas eletrônicos funcionarão normalmente.

Correios

As agências dos Correios permanecerão fechadas durante o aniversário de Goiânia. O retorno acontece na sexta-feira (25).

TJGO

Ao longo da quinta-feira (24), o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) não estará em expediente. O atendimento acontecerá apenas em regime de plantão.

Segundo o órgão, não haverá o ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário estadual na sexta-feira (25).

Saúde O Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia ficará disponível para o auxílio da população com os serviços de assistência médica. Os casos de urgência e emergência vão ser atendidos nas unidades de saúde da capital que funcionam 24h, conforme classificação de risco. Nos casos de situações de urgências e emergências em residências, a população deve acionar o SAMU por meio do número 192.

Centro de Zoonoses Durante a data, o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e pode ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, em caso de avistamento de animais agressivos. Atende fácil As unidades da rede Atende Fácil ficarão fechadas na quinta-feira (24) e o retorno acontecerá na sexta-feira (25). Casa abrigo

A Casa Abrigo Sempre Viva continuará com o atendimento disponível para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar durante a data, em Goiânia.

O espaço tem capacidade de acolher 50 mulheres e é aberto 24 horas. O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

Assistência social Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atuarão 24 horas por dia nas ruas de Goiânia. Os cidadãos podem entrar em contato por meio do número 3524-7389. Já a Central de Óbitos também segue com os serviços ao longo do dia e da noite. Guarda Civil Metropolitana A Guarda Civil Metropolitana (GCM) estará funcionando normalmente. Em casos suspeitos, o telefone da GCM é 153. Comurg A Comurg informa que os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico seletivo, cata-treco, eco-pontos, roçagem, ajardinamento, viveiros, podas de árvores, queda de árvores e recolhimento de animais mortos de resíduos infectantes continuarão sendo ofertados durante a data.

Mutirama e Zoológico

Tanto o Zoológico quanto o Mutirama seguirão abertos durante o aniversário de Goiânia. O Mutirama funciona das 10h às 16h, com entrada grátis, enquanto o Zoológico é aberto das 08h30 até 17h, com compra de ingressos até às 16h – que custam R$ 5 (inteira) e R$ 2,5 (meia).

Equatorial A Equatorial Goiás afirmou que as agências e postos de atendimento presencial estarão fechadas. Mesmo assim, os clientes podem solicitar atendimento por meio do site da Equatorial, agência virtual, a central de atendimento com ligações gratuitas e 24 horas pelo número 0800 062 0196, e o próprio aplicativo da empresa de energia.

Região 44 Ao longo da data, shoppings e galerias do polo funcionarão normalmente, de 07h às 18h. Ceasa As Centrais de Abastecimento (Ceasa) ficarão abertas das 03h às 14h. A parte administrativa estará de recesso e retorna na sexta-feira (25). Goiânia Shopping Durante a data, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação atuará das 10h às 22h. Já os restaurantes seguirão funcionando das 11h30 às 23h.

Shopping Flamboyant O espaço de alimentação e áreas de lazer ficarão abertas das 12h às 22h. As lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h.

Buriti Shopping Ao longo da data, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h (Ponto facultativo). Já a praça de alimentação segue das 12h às 22h.

Shopping Bougainville

As lojas e quiosques do Shopping Bougainville atuarão de 14h às 20h. Já a praça de alimentação das 12h às 22h.

Passeio das Águas Shopping Durante a data, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h30 (facultativo 10h às 14h e 20h30 e às 22h) e alimentação e lazer das 12h às 21h , assim como a área de alimentação e lazer.

Araguaia shopping A praça de alimentação e lazer do comércio ficará aberta na sexta, das 10h às 22h. Enquanto isso, as lojas e quiosques funcionarão das 08h30 às 16h30.

Plazadoro

As lojas e quiosques estão funcionando das 14h às 20h (com abertura facultativa a partir das 09h). Já a praça de alimentação será das 11h às 20h, enquanto o supermercado Store, das 07h às 22h.

Shopping Cerrado