6 nomes que pessoas mais velhas costumam ter e não estão mais sendo registrados no Brasil

Muitos termos que a gente costumava ouvir por aí já não são tão frequentes nos registros como antigamente

Magno Oliver - 24 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os nomes costumam refletir muitos quem nós somos, se fomos vontades de nossos pais ou mesmo homenagens a pessoas queridas.

Assim, eles também mostram como a sociedade tem evoluído e mudado ao longo do tempo.

Pensando nisso, separamos para você um casting de nomes populares no passado, mas que agora estão registrando queda e até possível desaparecimento nos livros de registros dos cartórios.

1. Agenor

O primeiro nome da lista é o Agenor. Assim, trata-se de um personagem troiano da Ilíada, filho de Antenor que ousa lutar com Aquiles. É um nome que exala virilidade e coragem. Levantamento do IBGE mostra que são 28.397 Agenores espalhados por aí.

2. Ataíde

Todo mundo tem um tio ou parente que já recebeu esse nome, não é mesmo? O nome Ataíde transmite a ideia de valor, de “pai valoroso”. Segundo o IBGE, Cerca de 13.165 pessoas estão registradas com o nome Ataíde atualmente.

3. Celestina

Já o nome Celestina muita gente já teve uma avó, uma tia, uma prima que recebeu esse nome. De acordo com o censo demográfico do IBGE, cerca de mais de 4.855 pessoas foram nomeadas de Celestina. De 1930 até os dias atuais, a taxa de nascimentos por década teve queda frequente chegando a 0,3%.

4. Clotilde

Já o nome Clotilde também foi muito popular entre as famílias brasileiras. De acordo com o censo demográfico do IBGE, cerca de mais de 9.103 pessoas foram nomeadas de Clotilde. De 1930 até os dias atuais, a taxa de nascimentos por década teve queda frequente chegando a 0,5%.

5. Delfina

Já o nome Delfina também foi muito presente e frequente em registros nominais em cartório. De acordo com o censo demográfico do IBGE, cerca de mais de 5.445 pessoas foram nomeadas Delfina. De 1930 até os dias atuais, a taxa de nascimentos por década teve queda frequente chegando a 0,2%.

6. Dolores

Já o nome Dolores também foi muito presente e com grande número de registros nominais em cartório. Segundo o censo demográfico do IBGE, cerca de mais de 20.315 pessoas foram nomeadas Dolores. De 1930 até os dias atuais, a taxa de nascimentos por década teve queda frequente chegando a 0,1%.

