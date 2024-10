6 profissões pouco reconhecidas que garantem bons salários ao final do mês

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Pavel Chernonogov

Embora existam profissões que recebem grande reconhecimento social, há muitas outras que, apesar de serem menos valorizadas, oferecem excelentes oportunidades financeiras.

Essas carreiras são fundamentais para o bom funcionamento da sociedade, e quem as exerce pode garantir bons salários no final do mês.

Se você está buscando estabilidade financeira em áreas pouco exploradas, confira essas seis profissões pouco reconhecidas que pagam bem.

1. Operador de máquinas pesadas

Para começar, apesar de ser uma profissão que nem sempre é associada a altos salários, operadores de máquinas pesadas, como escavadeiras e guindastes, podem ter uma remuneração significativa.

O treinamento técnico é essencial, e a demanda por profissionais capacitados é alta, especialmente em setores como construção civil e mineração.

2. Técnico de radiologia

Trabalhar com exames de imagem pode parecer menos glamoroso que outras áreas da saúde, mas os técnicos de radiologia são muito bem remunerados.

Além disso, o tempo de formação é relativamente curto, o que torna essa profissão uma excelente escolha para quem busca bons salários e rápida entrada no mercado.

3. Soldador

Pouco lembrado em listas de profissões tradicionais, o soldador qualificado é bastante requisitado, especialmente em setores industriais e de construção naval.

Com especializações e certificações, esses profissionais podem alcançar salários elevados, sobretudo em projetos de grande escala e em áreas que demandam alta precisão.

4. Técnico de manutenção industrial

Técnicos de manutenção industrial têm a tarefa de garantir que maquinários pesados e sistemas operacionais funcionem corretamente. Embora seja uma função vital em fábricas e indústrias, a profissão nem sempre é reconhecida como deveria.

No entanto, o salário pode ser bem atrativo, principalmente para quem se especializa em automação e novas tecnologias.

5. Eletricista especializado

Outra carreira que pode ser interessante é a de Eletricista especializado.

Esses profissionais, quando se especializam em áreas como instalação elétrica industrial, sistemas de energia solar ou automação residencial podem ganhar muito bem.

Embora seja uma das profissões que ainda carregue um estigma de ser “trabalho braçal”, os profissionais dessa área são essenciais e podem receber altos salários, especialmente em grandes projetos.

6. Engenheiro de segurança do trabalho

Para fechar, essa é uma área essencial, especialmente em grandes indústrias e na construção civil, mas muitas vezes não recebe o devido reconhecimento.

O engenheiro de segurança do trabalho é responsável por garantir que todos os padrões de segurança sejam cumpridos, prevenindo acidentes.

Apesar de ser uma profissão pouco valorizada, os salários podem ser bastante generosos, especialmente em empresas que exigem um nível elevado de segurança.

