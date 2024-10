Diego & Victor Hugo, Drica Moraes e Fábio Assunção são os grandes destaques para aproveitar o final de semana em Goiás

Isabella Valverde - 24 de outubro de 2024

Diego & Victor Hugo se apresentam em Anápolis, enquanto Fábio Assunção e Drica Moraes são atrações em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Mais um final de semana chegando, e nada melhor do que sair para se divertir e curtir o melhor que Goiás tem a oferecer.

Saia do sofá e se prepare para se divertir com os amigos e familiares, pois atrações é o que não vai faltar. Por isso, confira o que o Agenda Portal 6 separou para os goianos que desejam curtição.

Em Anápolis, Diego & Victor Hugo prometem agitar a galera com os grandes sucessos da dupla. A apresentação especial está marcada para acontecer a partir das 22h, na Estância Nobel.

Para aqueles que não querem perder uma boa festa, os ingressos podem ser garantidos online, por meio do site BaladApp.

O agito em Goiás não para por aí. Em Goiânia, o sábado (26) e o domingo (27) serão de muita risada e diversão com o espetáculo “Férias”, apresentado por Drica Moraes e Fábio Assunção.

Com muito humor, a apresentação vai acontecer no Teatro Goiânia e as entradas podem ser adquiridas através da plataforma Ingresso Digital.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: