Uma semana após sair da cadeia, mulher é presa em shopping de Anápolis praticando os mesmos crimes

Câmeras de segurança flagraram o momento que a suspeita tentou escapar da equipe de vendas da loja

Davi Galvão - 24 de outubro de 2024

Toda ação foi registrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 51 anos, foi presa após tentar sair das Lojas Americanas, no Anashopping, região Norte de Anápolis, com diversos produtos furtados do estabelecimento, nesta quinta-feira (24).

Conforme relatado às autoridades por funcionários do local, a conduta peculiar da suspeita foi notada pela equipe de vendas, com a gerente do local abordando a mulher, já do lado de fora da loja.

Questionada se as diversas mercadorias e produtos que carregava consigo, em uma bolsa e em uma sacola plástica, tinham nota fiscal, ela admitiu que não.

Desse modo, a suspeita foi conduzida até uma sala reservada, onde os itens foram dispostos e contabilizados. Dentre os produtos, estavam 97 chocolates, resultando em um valor de R$ 492.

Além disso, também havia outros itens que não eram comercializados nas Americanas, como carnes e iogurtes. Após contato com a equipe de segurança, descobriram tratar-se de produtos do Hiper Vip Supermercados, correspondentes a R$ 227,81. Somando ambas as lojas, os produtos subtraídos valiam cerca de R$ 720.

Imagens de câmeras de segurança do local também mostram o momento no qual a mulher parece tentar fugir da equipe de vendedores das Americanas e, posteriormente, tentando dialogar com os funcionários.

Diante dos fatos, as autoridades foram acionadas e, após diligências, descobriram que a suspeita já tinha diversas passagens por furto e que, inclusive, havia recebido um avará de soltura há pouco mais de uma semana, pelo mesmo crime.

Como ambos os estabelecimentos desejavam representar criminalmente, a mulher foi encaminhada até a Central de Flagrantes, onde o caso será investigado.