Mulher flagra marido com amante em motel de Anápolis: “trocou família por uma p*uta?”

Toda a ação foi registrada em vídeo pela própria esposa, que agrediu e expôs o homem

Thiago Alonso - 25 de outubro de 2024

Mulher colocou o marido contra a parede. (Foto: Reprodução)

Uma mulher flagrou o marido com a amante em um motel de Anápolis, nesta sexta-feira (25). Toda a ação foi gravada e, posteriormente, divulgada nas redes sociais.

No registro, ela aparece transtornada ao encontrar o homem no estabelecimento, que não esconde estar envergonhado com a situação.

Acompanhada de uma amiga, a mulher desfere xingamentos contra o, agora, ex-companheiro.

“Você trocou sua família por causa de uma p*uta? Muito bem, adorei”, diz, nervosa.

Não satisfeita, ela tenta empurrar com a perna a porta do quarto onde a amante estava escondida.

A colega, por sua vez, chuta a porta em meio a intimidações, chamando-a de “vagabunda” e “puta”.

“Era com isso que você me amava? Pode tratar de pegar suas coisas e sumir lá de casa!”, completa a mulher, enquanto chuta e xinga o marido.

As agressões evoluem quando a amante finalmente sai do cômodo, levando as duas mulheres a partirem para cima dela.

“Arranha a cara dela”, diz a amiga, que está tão furiosa quanto a própria esposa.

A situação, que envolveu quebra de objetos do quarto do motel, só se encerra quando tanto o marido quanto a amante são expulsos do quarto.

Toda a agressão foi filmada, divulgada para os contatos do homem e, posteriormente, nas redes sociais.