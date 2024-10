Fiéis na urna, infiéis na cama: eleitores preferem trair parceiros do que partido político, diz pesquisa

Levantamento questionou lealdade de participantes em mais de 20 categorias

Paulo Roberto Belém - 26 de outubro de 2024

Imagem ilustrativa de urna eletrônica. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa do Ashley Madison, principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo, revelou que a maioria do público que utiliza a plataforma prefere manter a infidelidade conjugal, do que trair partidos políticos.

O levantamento se baseou em uma lista de mais de 20 categorias e perguntava se os membros eram mais propensos a trair/trocar os itens listados ou o parceiro.

No item que se trata de política, homens e mulheres apresentaram índices parecidos. Mais de 80% dizem que preferem trair seu parceiro – sendo 87% dos homens e 86% das mulheres.

Outro tópico que chamou a atenção foi em relação à alimentação. 85% dos entrevistados afirmaram que é preferível ter um affair do que mudar o pedido tradicional de café que fazem no cotidiano.

Por outro lado, 45% das mulheres disseram que sair da linha enquanto está de regime é mais aceitável do que trair o parceiro (contra 31% dos homens que fizeram a mesma afirmação).

Além disso, a pesquisa apontou que os homens são menos propensos a trapacear em uma corrida (7%), enquanto as mulheres têm menores tendências de mudar de terapeuta (6%).