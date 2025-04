6 filmes que falam do Papa Francisco, do Vaticano ou da Igreja Católica

Mistérios e tramas do Vaticano já estamparam uma série de produções audiovisuais

Thiago Alonso - 21 de abril de 2025

Papa Francisco na sacada da Basílica de São Pedro. (Foto: Reprodução/Vatican News)

Com o falecimento do Papa Francisco na madrugada desta segunda-feira (21), as atenções do mundo se voltaram para o Vaticano, que agora deve realizar os preparativos para o enterro do pontífice e os próximos passos da sucessão.

No entanto, além das manchetes dos jornais e dos assuntos nas redes sociais, o Bispo de Roma — seja ele Francisco, Bento XVI ou o próprio cargo — já tomou as telonas outras vezes, sendo a temática de algumas produções.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com seis obras que retratam a Igreja Católica e o papado como tema central da trama, sejam elas reais, ficcionais ou inspiradas em fatos verídicos.

Dois Papas (2019)

Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, o filme Dois Papas, lançado em 2019, retrata a vida do então cardeal argentino Jorge Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco. Na trama, ele está decidido a pedir aposentadoria devido às divergências com a forma como o Papa Bento XVI conduz a Igreja. Contudo, os caminhos de ambos se cruzam e levam a rumos inesperados.

O longa, publicado pela Netflix, foi indicado a três Oscars e quatro Globos de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama, sendo reconhecido por uma história envolvente, com dilemas filosóficos e religiosos, e elogiado pelo tom de humor e pelas performances dos dois atores principais.

Habemus Papam (2012)

Lançado em 2012, o filme Habemus Papam (Temos Papa em português), do diretor italiano Nanni Moretti, retrata um dos momentos mais intrigantes do Vaticano: o conclave — o sistema eleitoral que escolhe o novo papa. A obra, no entanto, se destaca ao apresentar um cenário incomum: ao ser eleito pontífice, o cardeal Melville (interpretado por Michel Piccoli) entra em pânico e se recusa a sair em público.

A partir daí, conselheiros decidem chamar um dos psicanalistas mais reconhecidos do país para ajudá-lo a superar a crise. E, depois de três dias envolto em pânico, vagueando solitariamente pelas ruas de Roma, ele precisa encontrar coragem para tomar uma decisão final.

Conclave (2024)

Um dos filmes mais recentes da lista, Conclave, do diretor Edward Berger, acompanha o cardeal decano Lawrence (Ralph Fiennes), responsável por organizar o conclave após a morte do papa. O processo é repleto de suspense, intrigas e disputas acirradas, com discussões e acusações sobre quem ocupará o trono do Vaticano.

O thriller foi um dos mais premiados da temporada em que participou, sendo indicado a oito Oscars e vencendo um deles, além de ter ganhado como Melhor Filme, Melhor Cinematografia e Melhor Elenco no BAFTA, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Elenco no Critics’ Choice Awards e Melhor Roteiro no Globo de Ouro.

O Sequestro do Papa (2023)

Dirigido por Marco Bellocchio, o filme O Sequestro do Papa é baseado em uma história real que comoveu e dividiu a sociedade italiana no século XIX. A trama acompanha o caso de Edgardo Mortara, um garoto judeu que, supostamente batizado em segredo por uma criada, é retirado à força da família pelo governo papal para ser criado como católico. O ato foi ordenado pelo Papa Pio IX, sob a alegação de que a Igreja não poderia permitir que um cristão fosse criado por judeus.

O longa mergulha nas tensões religiosas, políticas e sociais da época, retratando a luta da família Mortara para recuperar o filho e a resistência da Igreja em abrir mão da doutrina. Com uma narrativa forte e delicada, o filme recebeu elogios por sua abordagem histórica sensível e atuações marcantes, sendo exibido em festivais internacionais como Cannes, onde foi aclamado pela crítica.

João Paulo II (2005)

Estrelado por Jon Voight, o filme João Paulo II, lançado em 2005, é uma cinebiografia que narra a trajetória de Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o sumo pontífice da Igreja Católica, desde a juventude na Polônia, durante a ocupação nazista, até sua eleição como líder do catolicismo em 1978.

O longa retrata momentos marcantes, como a resistência ao regime comunista, sua forte atuação em prol dos direitos humanos e os desafios enfrentados dentro do Vaticano, incluindo o atentado que quase tirou sua vida. A produção foi amplamente elogiada por sua fidelidade histórica e pela atuação sensível de Jon Voight, que transmitiu a espiritualidade, firmeza e humanidade de um dos papas mais influentes da história moderna.

A Papisa Joana (2009)

Lançado em 2009 e dirigido por Sönke Wortmann, o filme A Papisa Joana adapta o romance de Donna Woolfolk Cross, inspirado na lendária história de uma mulher que teria ocupado secretamente o trono papal durante a Idade Média. Na trama, Joana (interpretada por Johanna Wokalek) desafia os limites impostos às mulheres da época e, com sede por conhecimento, decide assumir a identidade do irmão para estudar e ascender dentro da Igreja.

Embora a figura da Papisa Joana nunca tenha sido confirmada historicamente, o filme apresenta uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e na religião. Com uma narrativa envolvente, ambientação detalhada e momentos de tensão crescentes, o longa se destaca ao explorar temas como opressão, fé e identidade, provocando até os mais céticos sobre o universo eclesiástico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!