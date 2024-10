Iza festeja indicação a prêmio por show no Rock in Rio: ‘O mais especial’

Iza, 34, celebrou a indicação à categoria Show do Ano no Prêmio Multishow 2024, por sua performance no último Rock in Rio.

A cantora compartilhou um trecho da apresentação em suas redes e se disse honrada com a oportunidade. “O show mais especial da minha vida e da Nala foi indicado a Show do Ano no Prêmio Multishow. Que honra! O abraço de vocês é sempre abrigo, meus talismãs!”, legendou ela – que, na ocasião, aina estava grávida da filha, nascida em setembro.

Os seguidores de Iza a parabenizaram e voltaram a elogiar sua entrega no palco do festival. “Que show lindo! Fiquei emocionada do começo ao fim!”, disse uma internauta. “Eu fui, eu tava”, gabou-se outro.

“Sua barriga estava tão linda nesse show”, recordou um terceiro.

Iza deu à luz a pequena Nala no último dia 13 (domingo), no Hospital Perinatal da Glória, Rio de Janeiro. A criança é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Yuri Lima, 30.