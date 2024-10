Pesquisas apontam empate em 6 de 15 capitais na véspera do segundo turno

Em Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Palmas, Campo Grande e Cuiabá, as pesquisas mostram os candidatos empatados em votos válidos

Folhapress - 26 de outubro de 2024

Urna eletrônica é utilizada nas eleições brasileiras. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

MATHEUS TUPINA E TATIANA HARADA – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Levantamentos dos institutos Datafolha e Quaest neste sábado (26) nas 15 capitais onde haverá segundo turno mostram empate em seis delas, e mais três com disputas bastante acirradas na véspera do pleito.

Em Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Palmas, Campo Grande e Cuiabá, as pesquisas mostram os candidatos empatados em votos válidos, seja numericamente ou tecnicamente. Em todas essas cidades, as margens de erro são de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ainda, as eleições em Belo Horizonte, Natal e Goiânia estão bastante apertadas, com lideranças muito próximas das margens de erro, segundo as sondagens.

O PT de Lula, que teve um resultado abaixo das expectativas no primeiro turno das eleições deste ano, está em dois desses empates —e em ambos, o confronto é contra o PL de Jair Bolsonaro.

Na capital cearense, Evandro Leitão (PT) está com 49% contra 51% de André Fernandes (PL). Em Cuiabá, Lúdio (PT) está com 50% contra Abílio (PL), que detém o mesmo percentual.

A sigla de Bolsonaro elegeu dois prefeitos ainda no primeiro turno e concorre em nove capitais, com quatro situações bastante indefinidas. O PL vai às urnas neste domingo (27) visando atingir uma marca inédita de prefeitos eleitos.

Por fim, há cidades como São Paulo, João Pessoa, Aracaju, Porto Alegre e Belém, onde os líderes nas pesquisas contam com larga vantagem.

Ricardo Nunes (MDB) tem 57% dos votos válidos contra 43% de Guilherme Boulos (PSOL) na capital paulista e deve ser reeleito. O mesmo deve ocorrer com Sebastião Melo (MDB) na capital gaúcha, que tem 63% dos votos contra Maria do Rosário (PT) e deve conseguir um novo mandato.

Veja os resultados das últimas pesquisas de intenção de voto antes do segundo turno: