Truque simples para tirar o encardido das meias sem ter que sofrer esfregando

Existe uma misturinha, com quatro ingredientes comuns, que remove a sujeira sem esforço algum

Ruan Monyel - 27 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicasdamamaezola)

Quem nunca teve meias encardidas, não é mesmo? Por mais que você esfregue, a sujeira insiste em continuar lá, e a peça não volta a ser branca.

A boa notícia é que existe uma maneira prática e eficaz de remover o encardido sem precisar se esforçar tanto, utilizando um ingrediente comum na cozinha.

Embora seja incomum, esse truque simples poupa tempo e esforço, deixando suas meias branquinhas e como novas em pouco tempo.

Truque simples para tirar o encardido das meias sem ter que sofrer esfregando

As meias brancas são as favoritas da galera, porém, mesmo com todo cuidado, elas ficam facilmente sujas e manchadas.

Por maior que seja o esforço para remover o encardido, tudo parece em vão; afinal, elas nunca ficam 100% brancas novamente.

Bem, é isso que a maioria de nós acredita, mas um truque muito simples, utilizando sal de cozinha, vai poupar grandes esforços e oferecer um resultado muito satisfatório.

A dica, compartilhada por uma publicação em um perfil no Instagram (@dicasdamamaezola), vai transformar a forma como você cuida das suas meias.

Para fazer, é muito simples: primeiramente, em um recipiente de tamanho médio, coloque 500 ml de água quente, quase fervendo.

Em seguida, adicione uma colher de bicarbonato de sódio, duas colheres de vinagre de álcool, uma colher bem cheia de sal de cozinha e a mesma medida de detergente.

Agora, misture tudo muito bem, coloque as meias encardidas e deixe-as de molho por cerca de duas horas.

Após esse tempo, o resultado já é perceptível: o encardido das peças desaparece como um passe de mágica. Caso necessário, repita o processo. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dicas da Mamãezola (@dicasdamamaezola)

Dica boa, né? Você também pode gostar de:

– Forma correta de tirar a mancha de desodorante incrustada nas roupas

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!