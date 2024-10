Antônio Gomide recebe 25 mil votos a mais do que em 2020

Deputado estadual teve aumento de 47,9% em comparação com o pleito de 2020

Pedro Hara - 28 de outubro de 2024

Deputado estadual Antônio Gomide. (Foto: Igor Caldas)

Apesar da derrota no 2º turno para Márcio Corrêa (PL), Antônio Gomide (PT) ampliou em 47,9% a quantidade de votos em relação à eleição de 2020.

No pleito realizado há quatro anos, o deputado estadual recebeu 50.843 votos no 1º turno. Já no 2º turno deste ano, foram 75.182 votos.

O aumento também foi registrado na porcentagem de votos válidos. Em 2020, o total representou 28,87%, enquanto, neste ano, 41,44% dos votantes optaram por Gomide.