Conheça o ar-condicionado caseiro muito fácil de fazer e mão na roda durante o calor

Utilizando alguns materiais fáceis de encontrar e alguns truques, você pode montar seu próprio ar-condicionado caseiro

Ruan Monyel - 28 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@sourafin)

O clima está ficando cada vez mais quente e, quando o calor aperta, que tal ir além do ventilador e experimentar fazer um ar-condicionado caseiro?

Embora possa parecer algo impossível, essa solução prática e econômica para refrescar o ambiente é fácil de fazer e vai melhorar muito o clima da sua casa.

Utilizando alguns materiais fáceis de encontrar e poucos passos, você pode montar seu próprio ar-condicionado caseiro e se ver livre das altas temperaturas.

Quem nunca passou muito calor em casa após um longo dia de trabalho e desejou ter um ar-condicionado, não é mesmo?

Porém, além do alto custo, o equipamento consome muita energia elétrica, o que acaba tornando-o inacessível para muitas famílias.

Mas e se você pudesse fazer um ar-condicionado caseiro rápido e extremamente funcional? O passo a passo, compartilhado por um perfil no Instagram (@sourafin), promete manter sua casa fresquinha.

Para fazer, comece cortando o gargalo de duas garrafas pet, em seguida, você vai precisar de uma caixa térmica de isopor e dois tubos.

Faça um buraco da largura dos tubos em cada uma das extremidades da caixa, coloque-os e, na outra ponta dos tubos, encaixe os gargalos das garrafas pet.

Agora, na grade de proteção do ventilador, prenda o pedaço da garrafa com braçadeiras: uma na proteção dianteira e outra na traseira do equipamento.

Por fim, basta colocar bastante gelo dentro da caixa de isopor, posicionar o ventilador em cima dela, e você terá um ar-condicionado caseiro.

O sistema capta o ar quente que o ventilador sopra, passa pelo gelo e retorna como ar fresco para manter o ambiente em uma temperatura mais agradável. Veja o vídeo:

