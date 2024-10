Goianas são pedidas em casamento no mesmo momento durante show do Bruno Mars

Casais aproveitaram momento especial do espetáculo, conhecido pelas várias cenas de casais apaixonados

Thiago Alonso - 28 de outubro de 2024

Pedidos foram divulgados nas redes sociais dos casais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagine ser pedido em casamento ao som da romântica canção Marry You, de Bruno Mars. Essa cena para lá de mágica foi vivenciada por dois casais goianos, no último sábado (26), durante o show do cantor norte-americano, em Brasília (DF).

Bruna Viegas (@Bruna Viegas), de 30 anos, foi uma das noivas felizardas, dizendo o tão esperado “sim” para o companheiro Matheus Pitta (@matheuspitta), de 26 anos, enquanto o artista cantava o trecho da música “eu acho que quero me casar com você”.

O registro do momento foi feito pelos amigos do casal, que, aos gritos, comemoraram a proposta — que já havia sido planejada, como afirmou o noivo em entrevista ao O Popular.

Segundo ele, os planos já existiam há pelo menos cinco meses, quando os ingressos do show haviam sido comprados.

“A gente sempre gostou muito de Bruno Mars e sempre brincou muito nessa música. Eu sabia desde a hora que anunciou o show em Brasília que [o pedido] seria lá mesmo”, disse Matheus.

Situação parecida foi vivenciada por Yuri Reis (@yyuri_reis), que, em entrevista ao Portal 6, contou que já havia decidido pedir a mão da futura esposa, a goiana Júllia Costa (@jucosta_o), durante a canção.

Em um vídeo publicado pelo jovem, de 24 anos, é possível ver quando a proposta é realizada em meio a várias pessoas que acompanhavam a apresentação, bem próximo ao palco.

Da mesma forma, durante o tão famoso trecho “eu acho que quero me casar com você”, Yuri se ajoelhou e pediu a — até então namorada — em casamento.

O momento, publicado nas redes sociais do casal, foi registrado por amigos, que também marcaram presença os ovacionando. Não bastasse o apoio dos colegas, pessoas que acompanhavam o show ao redor também se emocionaram com a cena.

Ao Portal 6, ele relatou que um amigo havia o ajudado em todo o planejamento para o tão esperado momento, de forma que Júllia não descobrisse.

“Eu combinei com meus amigos para ela não descobrir a aliança. Meu amigo levou a aliança e me entregou lá na hora, ao som da música Marry You”, relembrou.