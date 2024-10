Tempo acabou: garota de programa é agredida em Anápolis após informar horário para cliente

Vítima teve corte na cabeça e precisou ser levada até UPA

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2024

Garota de programa é agredida em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Revoltado pelo término de uma relação sexual, um homem, de 44 anos, agrediu brutalmente uma garota de programa, de 20 anos, na noite do último domingo (27), em Anápolis.

A situação ocorreu em torno de 20h, no setor Boa Vista, quando a vítima e o suposto autor estavam realizando um programa em uma residência.

Após a relação, a jovem informou o homem que o tempo acabou, o que teria causado revolta no suspeito, que iniciou as agressões com socos, empurrões e chutes.

Logo em seguida, duas pessoas próximas da vítima, de 31 e 18 anos, tentaram ajudar a colega e conseguiram colocá-lo para fora da propriedade. Na sequência, o suspeito pegou um pedaço de ferro e ficou batendo no portão.

Após a situação, a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local. A vítima foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança, com corte na cabeça, e recebeu quatro pontos.

Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que havia pagado pelo programa, mas que a vítima não quis ficar com ele e que foi agredido pelas pessoas que estavam no imóvel. Ele teve lesões no rosto e pescoço.

Diante da situação, todos os envolvidos foram levados até a Central de Flagrante, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do suspeito.