Halloween: cinemas de Goiânia terão ingressos a R$ 13 e exibição de filmes de arrepiar; veja quais

Durante período, os moradores poderão assistir clássicos do gênero

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2024

Rede Cinemark, no Flamboyant. (Foto: Google/ Cinemark)

Em comemoração ao Halloween, que acontece na quinta-feira (31), a rede Cinemark anunciou a “Temporada do Terror” com promoção de ingressos a R$ 13 em todas as unidades. A rede funciona nos shoppings Flamboyant e Passeio das águas, em Goiânia.

A ação começará de 31 de outubro a 06 de novembro e contará com a exibição de clássicos do gênero terror. Os bilhetes estão disponíveis no site e aplicativo da rede.

Na programação, estão previstos os filmes: O exorcista (31/10); Terrifier 3 (01/11); A Morte do Demônio – A Ascensão (02/11); Hereditário (03/11); O Telefone Preto (04/11); O Iluminado (05/11) e Tubarão (06/11).

Além da promoção, a rede ainda lançou um combo temático em parceria com a Fanta e a Bauducco, que inclui balde de pipoca, duas bebidas Fanta grandes, um balde colecionável e um Cookie Fini. Os clientes também poderão optar pela pipoca de caramelo na cor vermelha.

O combo está disponível nas bombonieres, site e app da rede.