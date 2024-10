Maduro atribui veto no Brics ao Itamaraty e diz que pasta é vinculada aos EUA

DANIELA ARCANJO

O ditador Nicolás Maduro acusou o Itamaraty de estar vinculado ao Departamento de Estado americano e chamou um diplomata brasileiro de fascista em reação ao veto de Brasília à entrada da Venezuela no Brics, durante a cúpula do grupo em Kazan, na Rússia, na semana passada.

As declarações, que seguiram a cartilha chavista de ataque a críticos, foi feita nesta segunda-feira (28). O ditador gastou 40 minutos das 2h30 de seu programa semanal, o Con Maduro Más, para falar sobre as relações com o Brasil.

À frente de uma tela que exibia o momento em que cumprimentou Vladimir Putin durante o evento, o líder venezuelano tentou afastar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da polêmica, qualificada por ele de “facada nas costas”.

Na versão do ditador, o próprio chanceler brasileiro afirmou, em conversas privadas, que não vetaria a entrada do país no Brics. “Mauro Vieira disse, na minha cara (…): ‘presidente Maduro, o Brasil não veta a Venezuela'”, afirmou.

Foi apenas quando iam anunciar a lista de convidados para entrar no grupo que a posição teria mudado, ainda de acordo com o líder.

Naquele momento, segundo Maduro, “apareceu um funcionário de obscuro e triste passado bolsonarista”. O alvo da retórica conspiracionista é Eduardo Paes Saboia, conhecido por, em 2013, ajudar o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina a fugir da embaixada brasileira em La Paz, onde o diplomata era encarregado de negócios.

Após auxiliar Molina a se refugiar durante o governo de Evo Morales, aliado da então presidente Dilma Rousseff, Saboia ficou restrito a funções burocráticas no Itamaraty. Posteriormente, foi nomeado chefe de gabinete de Aloysio Nunes quando o então senador virou chanceler do ex-presidente Michel Temer (2016-2018).

Maduro tampouco poupou o atual ministro das Relações Exteriores.

Segundo o ditador, o chanceler se assustou ao vê-lo no momento em que se despedia de Putin. “Quando ele se vira, me vê de frente e quase desmaia”, afirmou o líder, em meio a risadas da plateia. “Você vetou a Venezuela”, teria dito Maduro, segundo ele mesmo descreveu, antes de fazer uma imitação de Vieira negando o veto, assustado.

O líder voltou sua artilharia também contra o Itamaraty -em suas palavras, “um poder dentro do poder do Brasil durante anos”.

“É uma chancelaria que conhecemos bem, que sempre conspirou contra a Venezuela”, disse. “É uma chancelaria muito vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, desde a época do golpe de Estado contra João Goulart, na década de 1960.”

Questionado pelos apresentadores que o acompanhavam sobre Lula, histórico aliado do chavismo, Maduro foi mais comedido. “Prefiro esperar que Lula observe, esteja bem informado dos acontecimentos e, no seu momento, diga o que tem que dizer”, disse.

As declarações ocorrem na esteira de diversas outras críticas de autoridades venezuelanas a respeito do Brasil.

No último sábado (26), foi a vez de o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusar sem provas Lula de mentir sobre o acidente doméstico que o impediu de ir à cúpula do Brics. Maduro disse que, “no mundo dos rumores, tudo corre”, mas que Saab é o “funcionário com mais credibilidade da instituição com mais credibilidade da Venezuela”.

O petista teve um acidente doméstico na noite de sábado (19), quando se desequilibrou ao cortar as unhas do pé e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia, por isso precisou passar por exames ao longo da semana e não foi à cúpula.

O Itamaraty não se pronunciou até a manhã desta terça-feira (29) a respeito das falas de Maduro. Questionado pela reportagem, o diplomata Eduardo Saboia disse que não vai dar declarações sobre o assunto.