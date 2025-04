Quais cardeais brasileiros podem se tornar o novo Papa da Igreja Católica?

Para definir novo pontífice, Vaticano organiza o 'conclave', um sistema eleitoral secreto e que inclui 120 candidatos

Thiago Alonso - 21 de abril de 2025

Papa Francisco morreu aos 88 anos. (Foto: Reprodução/Vatican Media)

Com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, o Vaticano deve dar início nos próximos dias a um delicado e complexo processo de escolha do próximo pontífice: o conclave.

O procedimento funciona como um sistema eleitoral da Igreja Católica por meio de uma votação secreta, onde 120 cardeais participam. Além de votantes, todos os presentes no conclave podem ser elegíveis ao papado.

No entanto, diferente de outros anos, a eleição pós-morte de Francisco deve ser acirrada, uma vez que o argentino foi uma grande figura à frente da Igreja, revolucionando alguns dogmas.

Dentre os prováveis candidatos para assumir o cargo, sete brasileiros disputam a cadeira papal, sendo que cinco deles foram nomeados diretamente pelo Papa Francisco.

Dom Paulo Cezar Costa

Dom Paulo Cezar Costa é um deles. Com 57 anos e nascido em Valença (RJ), o líder católico foi elevado a cardeal pelo próprio Papa Francisco em agosto de 2022, acumulando o cargo de arcebispo de Brasília, que exercia desde outubro de 2020.

Dentre os feitos da carreira estão um mestrado e doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália. Ele também foi professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e ajudou a organizar a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro.

Dom Jaime Spengler

Nomeado como cardeal em 2016, sob o papado de Francisco, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, de 64 anos, é um dos candidatos para assumir o cargo de pontífice.

Natural de Gaspar (SC), ele é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), formado em Teologia pelo Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel, e tem doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

Dom Sergio da Rocha

Outro votante e candidato é o paulista, natural de Dobrada (SP), Dom Sergio da Rocha, de 65 anos. Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, foi criado cardeal por Papa Francisco também em 2016. Ele é o único cardeal latino-americano a integrar o Conselho de Cardeais, que conta com a participação de apenas nove pessoas.

Mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, também foi professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).

Dom Orani João Tempesta

Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro e responsável pela diocese fluminense, Dom Orani João Tempesta, de 74 anos, foi elevado a cardeal em fevereiro de 2014, também por Francisco.

Natural de São José do Rio Pardo (SP), o religioso foi monge e é especialista em comunicação, chegando a ser presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB por dois mandatos consecutivos, além de presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Católico (IBMC).

Dom Leonardo Ulrich Steiner

À frente da Arquidiocese de Manaus desde 2019, Dom Leonardo Ulrich Steiner tem 74 anos e é nascido em Forquilhinha (SC), sendo nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2022.

Dentre os feitos da carreira estão diplomas em Pedagogia, Filosofia e Teologia, além de um mestrado e doutorado em Teologia no Pontifício Ateneu Antoniano, em Roma. Ele também já assumiu o secretariado da CNBB por dois mandatos.

Dom Odilo Pedro Scherer

Elevado a cardeal pelo Papa Bento XVI em 2007, Dom Odilo Pedro Scherer, de 75 anos, é o arcebispo de São Paulo e já chegou a ser especulado como o possível novo papa antes da eleição de Francisco em 2013.

Em outubro do ano passado, ele chegou a pedir a renúncia da função de arcebispo, mas o pontífice recusou o pedido e solicitou que ele permanecesse à frente da Arquidiocese de São Paulo por mais dois anos.

Dom João Braz de Aviz

Também nomeado pelo Papa Bento XVI desde 2012, Dom João Braz de Aviz, de 77 anos, é nascido em Mafra (SC) e é o atual arcebispo emérito de Brasília.

Dentre os feitos do religioso estão os estudos em Filosofia na cidade de Curitiba (PR) e uma licenciatura em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Dom Raymundo Damasceno Assis

Com 88 anos, Dom Raymundo Damasceno Assis não pode participar da eleição no conclave, por estar além da idade permitida, mas é um dos candidatos elegíveis ao papado. Natural de Capela Nova (MG), ele foi elevado a cardeal pelo Papa Bento XVI em 2010, sendo o brasileiro mais antigo no cargo.

Formado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Dom Damasceno também já chegou a assumir o cargo de presidente da CNBB.

