Suplente de vereador denuncia calote de partido em Anápolis: “não só eu, mas outros candidatos também”

Emanuel Maratonista expôs o caso nas redes sociais. À Rápidas, presidente da sigla diz que vai quitar os débitos

Pedro Hara - 29 de outubro de 2024

Emanuel Maratonista e Hélio da Apae. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Suplente de vereador pela Federação PSDB/Cidadania em Anápolis, Emanuel Maratonista afirma que o partido deixou dívidas de campanha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o tucano acusa Hélio da Apae, candidato derrotado à Prefeitura, de descumprir acordos financeiros firmados durante a disputa.

“O doutor Hélio Lopes e Ruiter Silva, responsável pela gestão financeira, me convenceram a entrar na campanha com a promessa de arcar com todos os custos. Investi minhas economias e meu tempo, mas eles não cumpriram. Fiquei desempregado e ainda tive que cobrir as despesas dos cabos eleitorais”, relatou.

Ainda no registro, Emanuel enfatiza que irá honrar os compromissos. “Sou uma pessoa honrada e tenho meu nome limpo. Entrei na campanha sendo leal a Hélio e à Federação, mas recebi um calote, não só eu, mas também outros candidatos que se endividaram para sustentar a campanha”, desabafou.

Procurado pela Rápidas, Hélio da Apae afirmou que “os contratos [mencionados pelo suplente] não foram firmados diretamente pelo PSDB anapolino, porém o partido certamente que honrará com todos, sem exceção”.