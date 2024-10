Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros

Registro viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões

Magno Oliver - 30 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Uberdepre)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você viverá algum tipo de história ou situação inusitada.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e ironia fixada por uma profissional em seu veículo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena divertida que ganhou olhares curiosos dos clientes.

Uma placa peculiar fixada no encosto do banco do carro de uma motorista de aplicativo trouxe algumas mensagens que geraram risadas de quem viajava com a condutora.

Na imagem publicada no Instagram, pelo perfil do “@uberdepre”, o aviso aparece com vários dizeres para quem embarca no carro.

Os textos traziam recados bem explicativos para os clientes sobre como eles deviam se portar dentro do veículo durante uma viagem.

Os recados deixados pela profissional chamaram a atenção dos internautas e dividiu opiniões sobre algumas mensagens que ela deixou.

A placa já começa avisando que a motorista é um “ser humano cinco estrelas”.

Logo em seguida, é possível ver a lista que dividiu opiniões, com frases como: “você não é dono do meu carro”; “você não é meu chefe”; “problema todo mundo tem e eu não sou sua psicóloga”.

Não para por aí, tendo também algumas orientações bem diretas que os passageiros devem se atentar para não cometer nenhum tipo de erro.

“Evite cruzar as pernas, afinal, com certeza você irá apoiar o pé onde não deve” e “comer dentro do meu carro não pode” são alguns dos dizeres presentes no aviso.

Confira a história completa da postagem da placa:

