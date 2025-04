Truques simples para eliminar o cheiro de cachorro em casa

Existem métodos eficazes e seguros para eliminar esses odores sem prejudicar a saúde do seu animal

Ruan Monyel - 20 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Marta)

Ter um pet em casa é sinônimo de alegria e companhia, no entanto, é comum que, com o tempo, o ambiente fique com cheiro de cachorro.

Esses odores podem ser resultado de pelos, oleosidade natural da pele, urina ou saliva que se impregnam em tecidos, estofados e até no chão da casa.

Felizmente, existem métodos eficazes e seguros para eliminar esses odores sem prejudicar a saúde do seu animal de estimação.

Para manter a casa sempre limpa e livre do cheiro de cachorro, é fundamental adotar uma rotina de limpeza simples e regular.

Aspirar tapetes, carpetes e estofados ajuda a remover pelos e sujeiras que contribuem para o mau cheiro, além de retirar também os pelos dos animais.

Além disso, lavar as caminhas, cobertores e brinquedos do pet com sabão neutro e deixá-los secar ao sol é uma prática recomendada.

A ventilação adequada dos ambientes também é crucial, afinal, manter janelas abertas permite a circulação de ar fresco, dispersando odores.

Para uma limpeza mais profunda, uma mistura de vinagre branco diluído em água é indispensável para remover o cheiro de cachorro dos pisos e superfícies.

Já o bicarbonato de sódio é uma boa opção para tapetes e estofados, bastando espalhar uma camada fina, deixar agir por 15 a 30 minutos e depois aspirar.

Outra receita caseira eficaz envolve a combinação de 1 litro de água, 1/4 de copo de álcool, 1 colher de sopa de amaciante e 1/2 copo de vinagre branco.

Coloque essa solução em um borrifador e aplique nos locais onde o pet costuma ficar, como sofás e tapetes, ajudando a eliminar odores.

Manter a higiene do próprio animal também é essencial, sendo assim, é indispensável dar banhos regulares e secar bem o pelo após o banho.

Adotar essas práticas simples no dia a dia garante um lar mais agradável para todos os moradores, sem riscos aos animais.

