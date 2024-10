Roberto Naves lança pré-candidatura para deputado federal em 2026

Sem mandato a partir de 2025, ele disse que vai se manter na vida pública para ajudar Anápolis

Pedro Hara - 30 de outubro de 2024

Roberto Naves durante coletiva. (Foto: Reprodução)

Roberto Naves (Republicanos) lançou sua pré-candidatura a deputado federal para 2026. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada nesta quarta-feira (30).

Sem mandato a partir de janeiro de 2025, o prefeito afirmou que pretende se manter na vida pública para contribuir no que for do interesse de Anápolis.

“No que precisar do prefeito Roberto Naves e for de interesse da cidade de Anápolis, estou pronto para ajudar. Não vou sair da política; vou continuar na política anapolina. Vou seguir defendendo os interesses da população anapolina e sou pré-candidato a deputado federal para 2026”, afirmou Roberto.

A partir do próximo ano, o prefeito disse que vai percorrer a cidade para avaliar o que foi realizado e o que deixou de ser feito nos últimos oito anos.

“Vou percorrer os quatro cantos de Anápolis com humildade para reconhecer que algumas coisas podem não ter sido alcançadas, mas houve muita coisa que realizamos nos últimos oito anos”, disse.