Cidade planejada para 50 mil moradores é lançada em Valparaíso de Goiás

Nova dinâmica, quase que separando duas cidades em uma só, promete alterar a vida do entorno do Distrito Federal (DF)

Samuel Leão - 16 de abril de 2025

Fachada do Condomínio. (Foto: Divulgação/Tiago Salazar)

Em contraste com as cidades do Entorno, surge uma nova Valparaíso de Goiás a partir do condomínio chamado Reserva do Vale que, sozinho, deve receber R$ 50 mil moradores – 25% da atual população da cidade.

Justamente com o conceito de cidade planejada, o empreendimento atraiu grandes empresários de Anápolis, Brasília e Goiânia, além de parte da classe alta e média das cidades da região.

O lançamento do terceiro condomínio do complexo ocorrendo no último final de semana, e o projeto de padrões inéditos para a área irá contar com prédios para unidades de saúde, escolas e espaços que possibilitam aos moradores trabalhar dentro do próprio condomínio.

A nova dinâmica, quase que separando duas cidades em uma só, promete alterar a vida do entorno do Distrito Federal (DF), levando uma modelo à região toda que, talvez, pode se alastrar assim como condomínios de luxo crescem pelas capitais.

Segundo os organizadores, a cidade de Valparaíso de Goiás cresceu 50% entre 2010 e 2022 e, prevendo a continuidade desse “boom”, prepararam o lançamento projetando um aumento ainda maior.

Cristalina pode ser o próximo Vale do Silício em Goiás

Usado em semicondutores, satélites, painéis solares, baterias e outros equipamentos elétricos, o Silício ficou famoso pela formação do “Silicon Valley”, onde se concentram indústrias da tecnologia nos EUA.

Poucos sabem, mas Goiás também conta com essas chamadas “terras raras”, que ofertam o minério. Em Cristalina, esse mineral é encontrado em tamanha abundância que, através e uma Lei Estadual sancionada pelo Poder Executivo, a cidade recebeu o título de “Capital Estadual do Silício”. A cidade seria responsável pela impressionante parcela de 15% da produção mundial.

Ausência de Secretário de Saúde causa ameaças de CPI na Alego

A “furada”, sem data substitutiva definida, incomodou os parlamentares, que pediram uma convocação ao titular da pasta e, até, chegaram a ameaçar com a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Com um encontro marcado na reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o Secretário de Saúde do Estado, Rasível Santos, foi alvo de diversas críticas ao desmarcar o compromisso com um dia de antecedência.

Saiba como votaram os deputados federais de Goiás no pedido de urgência para a apreciação do PL da Anistia

Apenas quatro deputados federais de Goiás não votaram no pedido de urgência para a apreciação do Projeto de Lei 2.858/2022, conhecido como PL da Anisitia, que trata dos atos do 08 de janeiro, apresentado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL).

São eles Flávia Morais (PDT), Lêda Borges (PSDB), Rubens Otoni (PT) e Adriana Accorsi (PT). Em contrapartida, todos os outros 13 deputados do estado assinaram o projeto, que alcançou 262 assinaturas e foi protocolado, superando o mínimo necessário de 257.

Aparecidenses têm dificuldade de receber produtos da Shopee e da Amazon

Basta uma rápida pesquisa na lupa do X (antigo Twitter) com o nome de Aparecida de Goiânia para perceber inúmeras reclamações de atraso na entrega de produtos e encomendas feitas em marketplace da China e EUA.

Alguns pacotes estariam dando passeios, indo para em São Paulo e outros locais, mesmo estarem em solo goiano. A cidade ainda conta com um Centro de Distribuição da Shopee, um dos marketplaces que teriam tido atrasos e, portanto, a situação causa ainda mais surpresa.

A disputa pelo espaço nas calçadas de Anápolis

Com a nova gestão da postura, vereadores levantaram questões que devem ser abordadas e pormenorizaram os possíveis danos para o comércio local. Isso porque, apesar de atrapalhar o fluxo, especialmente de pessoas com deficiência (PCDs), uma retirada total da ocupação das calçadas prejudicaria diversos comércios da cidade.

Não só bares, mas também lojas de materiais de construção, garagens de carros e outros tipos utilizam o espaço e seriam afetados por uma mudança drástica. A lei estabelece a disponibilização de 1,20m em qualquer calçada, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Com ações incisivas partindo do novo diretor da postura, o coronel Marcos Vinícius Batista, a situação deve ganhar novos desdobramentos.

Engenheira do Prefeitura de Anápolis que trabalhou para a Aurora Eadi é alvo de PAD

Um processo administrativo disciplinar (PAD) foi instaurado pela presidente da Controladoria Geral do Município (CGM), Camila Cozac [que inclusive agora assume a Agência Reguladora Municipal (ARM)], para investigar denúncias acerca da atuação de uma engenheira tanto pela gestão, quanto por uma empresa com a qual negócios estavam sendo firmados.

Rápidas apurou que os autos nº01110.00000172/2025-19 dizem respeito à servidora Sóstena Mariano, que inclusive já havia sido denunciada, durante a última gestão municipal, mas passou incólume até a instauração do procedimento.

A coluna expôs detalhes das irregularidades na edição da segunda-feira (15), colocando luz novamente sobre as ações, mas isso também já havia sido encaminhado pela procuradoria do município ao Ministério Público (MPGO) e, agora, a CGM vai comandar esse PAD.

Nota 10

Para o promotor de justiça Marcelo de Freitas, da 9ª Promotoria de Justiça de Anápolis, cujo trabalho desempenhado, especialmente em questões referentes à saúde, tem reverberado positivamente.

Nota Zero

Para os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) que, além de antecipar a sessão da quarta-feira (16) para começar mais cedo o feriado, tiveram um comparecimento de menos de 30% presencialmente.