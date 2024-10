Morador de Anápolis registra água “vazando” de dentro da calçada após trabalhos da Saneago

Ele contou que tentou buscar alguma solução com a empresa, mas não obteve retorno

Davi Galvão - 31 de outubro de 2024

Registro foi feito pelo próprio morador, mostrando a destruição na calçada. (Foto: Arquivo Pessoal/José Carlos)

José Carlos, morador do Bairro de Lourdes, em Anápolis, sempre foi preocupado com o exterior da casa em que mora, já há mais de 30 anos, tendo cuidado e sendo caprichoso, especialmente com a estética da calçada. Porém, agora vive um drama a parte, com uma erosão que só cresce e a cada chuva piora mais e mais.

Em registros, enviados à reportagem, é possível ver a extensão do buraco e, de forma bastante inusitada, a água minando da própria calçada, vazando do concreto e criando ainda mais rachaduras.

Em entrevista ao Portal 6. José, de 55 anos, contou que tudo começou há cerca de um mês e meio, logo após a Saneago finalizar os trabalhos de ampliamento da rede de esgoto na região.

“Minha calçada era linda, eu acho importante isso, deixar a cidade mais agradável aos olhos, mostrar que tomo cuidado. Mas aí eles vieram, deixaram tudo esburacado, e até aí ok, estavam trabalhando. Mas aí acabou eles só jogaram um cimento de qualquer jeito e foram embora”, contou.

Além disso, com a chegada das chuvas, a calçada começou a se deteriorar, com uma cratera surgindo e crescendo a cada tempestade, tornando a situação ainda mais crítica.

Inconformado, José disse que buscou contato com a Saneago no último domingo (27), mas como nada foi feito, resolveu ligar novamente nesta quinta (31) quando, para a surpresa dele, foi informado de que sequer havia um chamado em aberto.

“A sensação é complicada, eu sempre gostei de cuidar da minha calçada, meu muro, sempre fui apegado. Tinha uma rampa muito bonita, daí eles só foram lá, quebraram tudo e arrumaram de qualquer jeito. Agora, tão ruim foi o serviço, que minha calçada agora ta se desfazendo. A gente tenta resolver e não vem ninguém. A gente faz o quê?

O morador também relatou não se tratar de um caso isolado, com vários vizinhos também relatando problemas similares.

Com a palavra, a Saneago:

A Saneago informa que o local foi isolado hoje (31), pela empreita responsável pela obra, e os reparos serão iniciados amanhã (1º). A previsão é que todo o serviço seja concluído até quarta-feira (6), a depender das condições climáticas no local.