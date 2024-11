Homem encomenda bolo de R$ 200 para o aniversário, mas fica sem acreditar no que aconteceu

O que era para ser um dia de docinhos, refrigerantes, celebração e parabéns acabou se tornando um pesadelo inesperado para ele

Magno Oliver - 01 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Arquivo Pessoal)

O que era para ser um aniversário feliz e contente para comemorar seus 30 anos, acabou virando um pesadelo sem fim para o servidor público Matheus Couto Gestal, de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O rapaz decidiu organizar uma reunião especial de aniversário só com os amigos mais próximos e, para marcar a data, encomendou um bolo no valor de R$200 de uma confeitaria local.

Assim, o pedido foi feito por ele com antecedência e por estar sem carro no dia da celebração, o bolo foi despachado pela confeitaria por meio de um entregador de moto, contratado pela plataforma de transporte 99pop.

A expectativa de Matheus era apenas celebrar o aniversário com as pessoas mais próximas, mas o desenrolar do pedido trouxe uma surpresa muito da indesejada para qualquer pessoa.

Assim que o entregador deixou a confeitaria, uma surpresa nada animadora rolou: ele cancelou a corrida e, junto com o bolo, desapareceu.

Desesperado, Matheus acabou contando a história em vídeo em suas redes sociais.

“O bolo foi entregue pela confeiteira no local informado, porém, logo após a entrega do bolo pela confeiteira, o motorista de aplicativo cancelou a corrida. Tentamos várias vezes entrar em contato com o motorista e o mesmo bloqueou eu e minha esposa no WhatsApp”, relatou Matheus.

Sem ter como contatar diretamente o motorista, recorreu imediatamente à plataforma da 99pop para informar o problema. Ele conta que ficou mais de duas horas tentando informar à plataforma sobre o fato, mas que a central não prestou nenhum tipo de suporte.

Por isso, ele e a esposa registraram um Boletim de Ocorrência (B.O.) pelo aplicativo da Polícia Civil (PC-PR), que informou que apura o caso.

A resposta da empresa para as autoridades foi o bloqueio do entregador no sistema, impedindo-o de atuar em futuras entregas, mas a situação do bolo não foi resolvida. Matheus ficou sem o produto e sem ressarcimento, causando frustração em um dia que deveria ser de alegria e comemoração.

Embora a 99pop tenha agido rapidamente para impedir novas fraudes pelo mesmo motorista, a medida não trouxe uma solução completa para o cliente.

Desabafo

“Foi o pior aniversário da minha vida, porque nunca tinha acontecido uma situação dessa comigo e eu não quero que aconteça com ninguém. […] Nem teria como as meninas fazerem um novo bolo de última hora, tem vários detalhes manuais. […] É um bolo de aniversário tem o valor material, mas a gente esperava o bolo para comemorar, fazer uma festa”, disse Matheus ao g1.

Sem o ressarcimento do valor pago e sem a possibilidade de repor o bolo a tempo para a comemoração, Matheus ficou com a frustração como lembrança dos seus 30 anos.

O Departamento de Transporte em Foz do Iguaçu (Foztrans) informou que o entregador não possui cadastro para atuar como motorista de aplicativo na cidade e que a situação dele é considerada irregular. O nome do trabalhador que cometeu o furto não foi divulgado pela empresa, nem o denunciante.

“O mais triste foi o fato de acabar com a festa de aniversário em um dia tão importante para mim, gostaria apenas de relatar o ocorrido para informar a população de Foz do Iguaçu, pois isso pode ajudar as pessoas a tomarem cuidado com esse tipo de situação”, lamentou Matheus.

