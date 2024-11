Incluídas: Anápolis, Goiânia e outras 11 cidades já estão confirmadas na Caravana de Natal da Coca-Cola

Comitiva promete encantar tanto os pequenos quanto os adultos, percorrendo diferentes regiões do estado

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Caravana do Papai Noel passará por diferentes cidades de Goiás. (Foto: Divulgação/Coca-Cola)

Se tornando uma tradição em terras goianas, a caravana do Papai Noel da Coca-Cola já tem data marcada para acontecer, passando por diferentes cidades do estado entre os dias 22 de novembro e 15 de dezembro.

A comitiva apresentará, nesta edição, o tema “Desperte o Papai Noel que há em você” e promete encantar tanto os pequenos quanto os adultos, percorrendo, ao todo, 13 municípios.

Dentre as localidades a receberem a carreata natalina estão Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goianira. Ainda dentro da Região Metropolitana da capital, Trindade, Inhumas e Senador Canedo também devem acompanhar a passagem.

Outros destinos que devem receber a caravana do Papai Noel são Anápolis e Rio Verde, seguidas de Morrinhos, Palmeiras de Goiás e São Luís de Montes Belos.

Águas Lindas de Goiás também deve acompanhar a movimentação natalina no dia 22 de novembro. O ponto de encontro será o Águas Lindas Shopping, que fica na Avenida Santa Luzia, enquanto o final da rota acontecerá na Rua Rio Grande do Sul.

Moradores de Cidade Ocidental também terão a oportunidade de vivenciar a caravana. A ação será realizada no dia 05 de dezembro, a partir das 18h, com rota de acompanhamento ao vivo. O início do trajeto será no Lago Jacob, localizado no Parque Nova Friburgo B, e segue até o setor Etapa A.