Onde assistir Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil neste domingo (03)

Partida será realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16h

Augusto Araújo - 01 de novembro de 2024

Flamengo e Atlético-MG vão jogar a primeira partida da final da Copa do Brasil. (Foto: Marcelo Cortes / CRF / Divulgação / AMG)

Chegou o momento decisivo. Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (03).

A bola vai rolar a partir das 16h, no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Rafael Klein irá comandar a equipe de arbitragem.

O Rubro-Negro vem de um empate no meio da semana, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time empatou por 1 a 1 contra o Internacional.

Carlos Alcaraz marcou de pênalti para os cariocas, enquanto Enner Valencia balançou as redes para o clube gaúcho.

Já o Galo vem de um empate por 0 a 0 contra o River Plate, da Argentina, pela Copa Libertadores.

No entanto, como havia ganhado o jogo de ida por 3 a 0, a equipe mineira se qualificou para a finalíssima do torneio sul-americano.

Quem sair com a vantagem neste domingo precisará apenas de um empate no jogo de volta, que será disputado em Belo Horizonte (MG), para vencer a competição. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão vai para os pênaltis.

A Rede Globo fará a transmissão pela TV aberta, assim como o SporTV e Premiere, pelos canais fechados. A partida também será repercutida ao vivo nas plataformas online Prime Video e no Globoplay.