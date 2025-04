Essa é a forma correta de armazenar o pão francês para ficar tão fresquinho como na padaria

Tutorial mostra que não é dentro do saco em cima da bancada e muito menos na geladeira

Magno Oliver - 22 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/YouTube/capetura de tela)

Seja no café da manhã, no lanche da tarde, como pré-treino, nada como um pão francês para alimentar e nos dar força para as atividades do dia, não é mesmo?

O pão francês é um dos alimentos mais consumidos no Brasil inteiro. Só que como muitas pessoas compram em grandes quantidades, muita gente comete erros na hora de armazenar.

Muitos acham que o certo é guardar o pão no saco, em cima da bancada ou dentro do fogão, mas isso acaba comprometendo o sabor e a textura.

Um tutorial no TikTok bombou essa semana trazendo a dica de um padeiro falando sobre a maneira correta de armazenar o pão francês.

Na gravação, o chef mostra que para preservar as qualidades dele por mais tempo, o método indicado é o congelamento do alimento.

Assim, ao armazenar o pão no congelador, você consegue mantê-lo fresco e saboroso por mais dias e sem perder a crocância ou sabor característico.

Para congelar o seu pão, você vai fazer o seguinte: coloque em sacos plásticos especiais para congelamento. Assim, eles impedem o contato do ar do congelador, o que causa ressecamento e perda de textura.

Retire o máximo de ar possível da sacola antes de fechá-la e aperte os sacos. Coloque no congelador e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos.

Quando você precisar tirar para consumir, basta molhar e colocar no forno ou na Air Fryer por 3 minutos.

O padeiro explica que embora congelar não seja algo tão comum, a prática evita o desperdício e endurecimento.

A verdade é que congelamento mantém sua qualidade e sabor, mesmo depois de muito tempo no congelador. Colocar o pãozinho no congelador é a maneira mais eficaz de prolongar a durabilidade sem comprometer a qualidade.

