Por que principal praça no Setor Vila Nova se chama “Boaventura”?

Localidade já foi palco de diversas atividades, mas se tornou figura central no bairro após a nova titulação

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Estátua do vereador Boaventura, no Setor Leste Vila Nova. (Foto: Reprodução/Curta Mais)

Localizado em Goiânia, o setor Leste Vila Nova é um dos mais tradicionais da capital, com os primeiros moradores povoando o local ainda em 1930, antes mesmo que a cidade fosse fundada oficialmente.

Tanta história, não à toa, fez com que a região colecionasse monumentos e pontos relevantes, como a Praça Boaventura, uma das mais importantes da localidade.

O local, que hoje se tornou um clássico goianiense, já foi muito conhecido por ser destino de reuniões aos finais de semana, além de ser um ponto onde acontecia uma feira semanal.

No entanto, o espaço, que conhecemos como é hoje, só tomou forma a partir de 1958, quando foi construído o Mercado Municipal.

À época, durante a instalação do novo empreendimento, vários nomes foram cogitados para dar o título à famosa praça. Dentre eles, Sagrado Coração de Jesus, homenagem à igreja que ficava no local.

Apesar disso, outro título se destacou: Boaventura, como tributo a um morador da região, que morreu poucos dias antes da inauguração, em 1965.

Boaventura Moreira de Andrade era um homem simples que veio da Bahia e se estabeleceu no bairro trabalhando como pedreiro e, mais tarde, se elegendo como vereador por cinco mandatos.

Esse status rendeu ao migrante uma popularidade avassaladora, o tornando uma figura importante para a Vila Nova e boa parte da cidade.

Um dos principais elogios que Boaventura recebia era pela humildade, que nunca havia sido deixada de lado, mesmo após se eleger vereador.

Uma das principais marcas dele era uma bicicleta, a qual pedalava para onde ia, mas que mais tarde lhe renderia um trágico fim ao ser atropelado e morto, quando ele se dirigia a uma farmácia para comprar remédio para um necessitado.

O desastroso falecimento logo lhe transformaria em uma figura ainda mais mística do que já era: um autodidata, bom articulador, defensor das próprias convicções e representante do povo de Goiânia, em especial aos moradores do bairro Vila Nova.