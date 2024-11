6 comandos para se divertir com a nova inteligência artificial do WhatsApp

Embora o recurso seja muito útil para o dia a dia, essa ferramenta também é uma forma de você se distrair

Pedro Ribeiro - 02 de novembro de 2024

A Meta AI é a mais nova Inteligência Artificial (IA) que promete facilitar e melhorar a experiência dos usuários do WhatsApp.

O novo recurso conta com funções que além de serem muito úteis no dia a dia, podem dar uma nova cara na maneira em que as pessoas se comunicam dentro do aplicativo.

Além de responder perguntas e criar questionários, muito úteis para os estudantes, a IA também conta com outras ferramentas para você se divertir.

O engraçado nessa história toda é que nem sempre o resultado pode sair como o esperado!

1. Contar Piadas

Para começar, um recurso que a IA do WhatsApp apresenta é criar uma piada totalmente do zero, tudo isso com apenas uma frase ou tema que você prefira.

Claro que ela não vai elaborar uma piada super profissional, mas com certeza a resposta irá te divertir e te deixar entretido por um bom tempo.

2. Explicar Gírias

Apesar das IAs terem uma resposta coerente para muitas coisas, esse recurso muitas vezes ainda não tem a sensibilidade humana.

Algumas interações do dia a dia simples para nós, a inteligência artificial não tem uma resposta certa e, no caso das gírias, ela acaba se complicando.

3. Escrever uma Música

Usando a Meta AI você consegue criar músicas e poemas sobre qualquer tipo de tema no estilo do cantor ou poeta que você quiser.

Deixe a imaginação rolar!

4. Conversar com uma pessoa famosa

Já pensou conversar com seu artista favorito pelo WhatsApp? Pois bem, agora isso é possível! Até certo ponto.

Acontece que você pode simular uma conversa com pessoas famosas pelo Meta AI, tudo isso com um simples comando.

O melhor disso tudo é que você pode também falar até com figuras históricas e imaginar como seria se elas tivessem usando as tecnologias atuais.

5. Gerar textos como um autor famoso

Na mesma pegada do tópico anterior, você pode pedir para a IA elaborar um texto no estilo de escrita de algum autor famoso.

Que tal um pedido de desculpas feito por Machado de Assis ou então, quem sabe, uma declaração de amor no estilo de William Shakespeare?

Agora você pode!

6. Criar imagens diferentes

Por fim, outra ferramenta é criar imagens no próprio WhatsApp a partir do zero.

Mas o engraçado aqui é como a figura pode vir representada.

Muitas vezes a inteligência artificial não consegue reconhecer algumas coisas e acaba criando representações meio que sem sentido.

Vale a pena o teste!

