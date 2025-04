6 nomes inspirados em novelas que foram sucesso entre os pais

Alguns desses nomes caíram no gosto popular e continuam aparecendo nas certidões de nascimento até hoje

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2025

Rita de Avenida Brasil, interpretada pela atriz Débora Falabella. (Foto: Divulgação/GShow)

Existem alguns nomes inspirados em novelas que marcaram gerações e influenciaram milhares de pais na hora de escolher como chamar seus filhos.

Não é à toa: personagens fortes, emocionantes e inesquecíveis ficam na memória do público — e o nome acaba vindo junto.

Além disso, eles carregam significados, histórias e memórias que continuam vivas.

6 nomes inspirados em novelas que foram sucesso entre os pais

1. Helena – a queridinha de Manoel Carlos

Se tem um nome que é sinônimo de novela, é Helena. O dramaturgo Manoel Carlos usou esse nome em várias protagonistas, como Vera Fischer em Laços de Família e Taís Araújo em Viver a Vida.

Além do destaque nas telas da TV, Helena é um nome de origem grega que significa “luz” — forte, bonito e cheio de simbolismo.

O sucesso é tanto que esse é um dos nomes mais registrados no Brasil.

2. Jade – O Clone

Em 2002, Giovanna Antonelli virou febre como Jade em O Clone.

A personagem, com roupas marcantes e uma história envolvente, fez o nome explodir em popularidade.

De origem espanhola, Jade remete à pedra preciosa e também à “pedra do flanco”.

É um nome moderno, bonito e ainda muito usado por quem busca algo com personalidade.

3. Gabriela – Gabriela de Jorge Amado

Inspirado na obra de Jorge Amado, o nome Gabriela brilhou na TV com Sônia Braga em 1975 e depois com Juliana Paes no remake. Independente da versão, as duas marcaram época.

O nome tem origem hebraica e significa “mulher de Deus”.

Forte, doce e tradicional, Gabriela é um nome que segue encantando, geração após geração.

Um dos nomes inspirados em novelas mais atemporais.

4. Raquel e Ruth – Mulheres de Areia

Quem viveu os anos 90 certamente lembra de Mulheres de Areia e da atuação impecável de Glória Pires como as gêmeas Raquel e Ruth. Uma era ambiciosa, a outra era pura. E os nomes, embora diferentes, se complementavam.

Raquel tem origem hebraica e significa “ovelha”, enquanto Ruth também é hebraico e quer dizer “amiga fiel”. Uma dupla que continua sendo inspiração para irmãs — ou até para escolher entre duas boas opções.

5. Rita – Avenida Brasil

Quem assistiu Avenida Brasil jamais esqueceu de Rita, interpretada por Débora Falabella.

A personagem cativou o público com sua história de superação e justiça.

Rita vem do grego e significa “pérola”. É curto, sonoro e cheio de significado.

Um dos nomes inspirados em novelas que ganhou força em 2010 e continua atual.

6. Juma – a força do Pantanal

A personagem Juma, de Pantanal, foi um fenômeno.

Primeiro com Cristiana Oliveira em 1990, depois com Alanis Guillen em 2022.

Selvagem, forte e misteriosa, Juma virou um ícone da TV brasileira.

O nome tem origem africana e significa “nascido(a) numa sexta-feira”. Pouco comum, mas muito marcante.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!