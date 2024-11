Conheça as principais cidades goianas onde os lares são mais chefiados por mulheres

Capital também aparece na lista e em posição surpreendente

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Vista aérea do município de Nova Aurora. (Foto: Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados populacionais referentes a quem se identificava como responsáveis pelo domicílio e revelou que a proporção de lares chefiados por mulheres em Goiás aumentou substancialmente na última década.

No estado, inclusive, foram 38 municípios que apresentaram mais mulheres do que homens em frente às decisões da casa.

O com maior destaque foi Nova Aurora, com 61,2% das casas tendo matriarcas. O município também se destaca pela economia voltada para a agropecuária e é conhecida pelo ambiente acolhedor e o ritmo de vida tranquilo de seus cerca de 2 mil habitantes.

Na sequência, e também atraindo diversos visitantes interessados no ecoturismo, figurou o município de Cachoeira de Goiás, com 61% dos lares chefiados por mulheres.

Campo Limpo de Goiás que, embora poucas pessoas se lembrem, já foi parte de Anápolis, apareceu em terceiro lugar, com 55,9% das casas com o sexo feminino à frente.

Em quarto lugar, ficou o município de Cumari, com um clima pacato e cerca de 2.930 habitantes, apresentou a porcentagem de 55,7% dos lares chefiados por mulheres.

Goiânia também apareceu na lista das cidades goianas com mais da metade dos lares sendo matriarcais, figurando na posição de número 38, a última da lista.

Estudo

Conforme apontado pelos dados, em 2022, havia 7 milhões de moradores no estado, dos quais, 2,6 milhões eram pessoas responsáveis pelo domicílio. Dessas, 1,4 milhão eram homens e 1,2 milhão, mulheres, em uma proporção de 53,3% e 46,7%, respectivamente.

Esse número mostra um grande aumento nos lares chefiados por mulheres, dado que, no Censo 2010, apenas 36,7% casas no estado eram lideradas pelo sexo feminino.

Confira a lista completa com os 38 municípios goianos com mais mulheres liderando as casas.