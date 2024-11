Fechando investimentos de R$ 20 milhões, seis biofábricas serão instaladas em Goiás ainda em 2024

Medida amplia iniciativas do ramo no estado, desenvolvendo soluções para controle de pragas e doenças

Paulo Roberto Belém - 02 de novembro de 2024

Nova biofábrica do Centro de Excelência em Bioinsumos (Cebio) em Iporá. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás anunciou a inauguração da quinta biofábrica do Centro de Excelência em Bioinsumos (Cebio) em Iporá, ampliando as iniciativas de biotecnologia no estado.

A nova unidade foi instalada na Fazenda Escola do IF Goiano na cidade e tem o suporte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

Com um aporte de R$20 milhões em recursos da Fundação, o Cebio pretende inaugurar outras seis unidades ainda em 2024, totalizando 11 biofábricas em Goiás.

As biofábricas atuam como Unidades de Transferência de Tecnologia (UTTs) que desenvolvem soluções biológicas para controle de pragas e doenças, tornando-as acessíveis a produtores de diferentes portes.

Para o reitor do IF Goiano, Elias Pádua, a inauguração representa uma conquista tanto para a instituição quanto para a comunidade agrícola da região.

Marcelo Medeiros Santana, diretor-geral do campus Iporá, enfatizou que os estudantes terão acesso a tecnologias de ponta, o que expandirá as oportunidades no mercado de trabalho.

O Cebio possui três Unidades de Referência em Bioinsumos (URBs), já estabelecidas em Rio Verde, Urutaí e Morrinhos.