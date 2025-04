Após esfaquear namorada no pescoço jovem foge em carro de aplicativo e é morto pela Rotam

Suspeito possuía uma longa ficha de delitos, que incluem três homicídios, roubo e tráfico de drogas

Thiago Alonso - 01 de abril de 2025

Suspeito foi morto após entrar em confronto com a Rotam. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um jovem, de 27 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira (31), em Bela Vista de Goiás, município da Região Metropolitana de Goiânia.

Ele havia fugido para a cidade após cometer um crime no Parque Amazônia, em Goiânia, onde havia esfaqueado a ex-companheira, de 17 anos, por não concordar com o término do relacionamento.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) iniciaram diligências, identificando que o suspeito havia ido até Bela Vista em um carro por aplicativo, sendo possível localizá-lo.

Contudo, ao chegar lá, os policiais foram recebidos com tiros, iniciando um confronto com o jovem, que acabou baleado. O socorro chegou a ser acionado, mas ele não resistiu e veio a óbito.

Junto ao corpo, os PMs encontraram uma arma de fogo, além de constatarem que o suposto autor possuía uma extensa ficha criminal, inclusive com três antecedentes por homicídio, além de roubo, posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A companheira esfaqueada, por sua vez, foi encaminhada até uma unidade de saúde, onde permaneceu sob cuidados das equipes médicas. Ela ainda auxiliou os policiais no registro da ocorrência, que deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), a fim de realizar a abertura de um inquérito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!