Campeã mundial de karatê, jovem de Anápolis busca patrocínio e sonha em ser psicóloga esportiva

Victória Gabriele, de 18 anos, trouxe duas medalhas de ouro do Campeonato Mundial de Karatê da IKU (International Karate Union)

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2024

Victória Gabriele ganhou duas medalhas de ouro (Foto: Arquivo PEssoal)

A karateca Victória Gabriele Pereira Moreira, de 18 anos, acaba de trazer duas medalhas de ouro de Buenos Aires para Anápolis. No Campeonato Mundial de Karatê da IKU (International Karate Union), realizado na Argentina, ela foi campeã em duas modalidades: kata e kumite.

Ao Portal 6, a jovem disse que os resultados foram uma surpresa, por ser a primeira competição internacional que disputou. “Esperava, pelo menos, subir ao pódium. É uma sensação espetacular. A ficha não caiu ainda”, afirmou.

Ela lembrou de um impulso que teve durante a competição. “Estava calma, mesmo vendo as atletas apreensivas e em um certo momento, um sensei me disse que eu iria longe. De certa forma, isso me incentivou”, contou.

Exibindo as duas medalhas conquistadas, a atleta busca patrocínio com expectativa em poder viver do esporte. “A vitória faz a gente ser visto”, citou.

Victória confidenciou que tem o desejo de ser psicóloga na área esportiva. “Viver do esporte é poder conciliar a rotina do karatê e esse desejo particular”, relatou.

A atleta divulgou as próximas competições importantes que tem pretensão de participar, que dependem de patrocínio. “Temos um Campeonato Brasileiro que será realizado em João Pessoa e um Panamericano que será realizado no Peru”, finalizou.

Competição

Victória brilhou no kata, uma sequência precisa de movimentos simulando combate, e no kumite, modalidade que consiste em lutas por pontos.

Ela reconheceu a importância do apoio que teve do técnico, o sensei Denílson Duarte de Aquino. “Ele sonhou junto comigo”, falou.

Programa

Victória Gabriele é faixa vermelha e integrante do Projeto Educação, Esporte e Amor ao Próximo e recebe bolsa de Iniciação Esportiva da Prefeitura de Anápolis.

O projeto, em parceria com a ONG Amor ao Próximo, promove o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do esporte e da educação, disseminando valores como respeito, responsabilidade e solidariedade.