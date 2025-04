Motorista morre em grave acidente na BR-060, próximo a Anápolis

Samu esteve no local e constatou o óbito; segundo condutor não precisou de atendimento

Davi Galvão - 15 de abril de 2025

Carreta ficou severamente avariada. (Foto: reprodução)

Um grave acidente entre dois caminhões na BR-060 resultou na morte de um dos motoristas, na tarde desta terça-feira (15), em Anápolis.

Segundo a Triunfo Concebra, responsável pela via, o acidente ocorreu por volta do km 75, sentido Abadiânia, quando uma das carretas colidiu contra a traseira de outra.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito de um dos motoristas. O segundo condutor ficou ileso, sem a necessidade de atendimento hospitalar.

Neste momento, a via ainda opera com restrição do tráfego no acostamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou ter sido notificada a respeito do ocorrido e que enviou uma equipe ao local.

Confira a nota da Triunfo na íntegra:

A Triunfo Concebra informa que hoje (15/04), às 16h, na BR-060/GO, km 75, norte, em Anápolis sentido a Abadiânia, ocorreu sinistro do tipo colisão traseira, envolvendo duas carretas.

O condutor de uma das carretas veio a óbito no local. Aguardando confirmação do estado de saúde do outro condutor.

Neste momento há restrição do tráfego no acostamento.

Atuam nesta ocorrência equipes da Concebra, SAMU, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.