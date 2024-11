Estas são as 6 profissões mais indesejadas pelos brasileiros

Pedro Ribeiro - 03 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nos últimos anos, o mercado de trabalho brasileiro passou por mudanças significativas, refletindo nas preferências profissionais da população.

Com base em 231 profissões que respondem por 80% dos empregos formais, o economista Fábio Bentes, autor do estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), identificou um grupo de 29 ocupações que são indesejadas pelos brasileiros. Isso representa um pouco mais de 10% do total.

Curiosamente, essas profissões apresentam um aumento nominal no salário de admissão superior à média do mercado de trabalho formal no período (22,6%).

Mesmo assim, o saldo de admissões foi negativo, indicando que houve mais desligamentos do que contratações.

Estas são as 6 profissões mais indesejadas pelos brasileiros

1. Motorista de Ônibus Urbano

Ser motorista de ônibus urbano é, atualmente, a profissão mais indesejadas no Brasil.

Embora a função seja fundamental para o transporte público, os desafios enfrentados, como longas horas de trabalho e a responsabilidade de garantir a segurança dos passageiros, contribuem para essa percepção.

Além disso, a carga emocional e o estresse do trânsito podem desencorajar muitos a seguir essa carreira.

2. Gerente de Restaurante

A posição de gerente de restaurante também aparece na lista de profissões mais infelizes para os brasileiros.

Apesar da função oferecer um bom salário, as exigências de trabalho sob pressão, a responsabilidade pela gestão da equipe e a necessidade de lidar com clientes insatisfeitos tornam essa profissão menos atrativa para muitos.

Outro fator que interfere são os horários irregulares que podem impactar negativamente a qualidade de vida.

3. Supervisor de Telemarketing

Apesar do setor de telemarketing ser uma fonte significativa de empregos, ser supervisor nessa área é considerado indesejado.

Isso se deve, em parte, à alta rotatividade de funcionários e ao ambiente de trabalho estressante.

A pressão para cumprir metas e a necessidade de lidar com situações difíceis de atendimento ao cliente são fatores que afastam profissionais dessa ocupação.

4. Conferente de Carga e Descarga

Apesar de ser uma das profissões essenciais na logística e no transporte de mercadorias, o trabalho como conferente de carga e descarga é frequentemente visto como pouco atraente.

Os longos períodos de carga física e a necessidade de atenção aos detalhes em um ambiente muitas vezes caótico podem desencorajar candidatos, levando a uma demanda por essas vagas que não é acompanhada por um saldo positivo de contratações.

5. Operador de Empilhadeira

A função de operador de empilhadeira, apesar de oferecer um salário competitivo, é frequentemente indesejada devido aos riscos associados à operação de maquinários pesados.

Além disso, a necessidade de manter a concentração em um ambiente movimentado pode gerar estresse. A segurança no trabalho é uma preocupação constante, tornando essa uma das profissões menos desejáveis.

6. Costureiro em confecção em série

Por fim, a profissão de costureiro, especialmente em confecções em série, é considerada uma das mais indesejadas.

Embora possa parecer uma ocupação artística, o trabalho repetitivo e as longas horas em condições que nem sempre são ideais tornam essa carreira menos atraente.

A pressão para produzir em grandes quantidades também pode ser um fator desmotivador.

