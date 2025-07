6 costumes antigos que espantavam o frio e hoje quase ninguém conhece

Quando não existia aquecedor, a criatividade e algumas técnicas curiosas eram as principais aliadas contra o frio

Magno Oliver - 10 de julho de 2025

Frio em Goiás pode surpreender. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quando o assunto é espantar o frio, o brasileiro recorre a qualquer método para se esquentar. Assim, antes das tecnologias modernas de hoje, alguns costumes antigos eram o que salvava para todo mundo. Confira alguns deles:

1. Fazer reunião em quartos fechados

Quando o frio chegava, a união fazia a força para aquecer todo mundo. Assim, era comum famílias grandes se reunirem e dormirem em um mesmo quarto fechado para conservar mais o calor e espantar o frio. Era um bom momento para reunir todo mundo e assistir televisão, cozinhar coisas quentes e dar um chega para lá na baixa temperatura.

2. Colocar folhas de jornal dentro do sapato

Antes das meias confortáveis e aquecedores, era comum colocar folhas de jornal bem dobradinhas dentro dos sapatos para isolar a sola e barrar o vento frio. Assim, o papel funcionava como uma barreira térmica improvisada que mantinha os pés secos e quentinhos. Muito comum para trabalhadores que saiam de casa de madrugada e não tinham como se aquecer naquela região.

3. Garrafa de água quente no colchão

Em tempos antigos, o hábito de aquecer para combater o frio era com água quente em garrafa de plástico, bem tampada, colocada em toalha sob as cobertas ou no colchão. Assim, esse efeito funcionava para preaquecer a cama e evitar o choque térmico do lençol gelado.

4. Passar Vick Vaporub ou gel de arnica no peito e nas costas

Pomadas mentoladas eram comuns para abrir as vias respiratórias e produzir uma leve sensação de calor no tempo frio. Assim, muita gente aplicava géis de massagem, Vick vaporub nas costas, peito, pescoço antes de dormir para dar uma aquecida no corpo e dormir mais quentim. Um truque de vó que perdura até os dias atuais, inclusive.

5. Forrar a cama com cobertor embaixo do lençol

Outro costume do passado que ainda perdura é colocar um cobertor grosso entre o colchão e o lençol, criando uma base quente e macia para dormir

à noite. Assim, a técnica tinha a função de isolar o frio que subia na cama, principalmente em casas com colchões mais finos ou de espuma antiga.

6. Tomar chá de alho ou gengibre antes de dormir

Por fim, outro hábito que atravessou gerações e ainda perdura é o de tomar chás quentes e que causam suadouro para espantar o frio. Além de prevenir gripes, os chás quentes com alho, gengibre ou canela aqueciam o corpo, principalmente em noites de geada e vento gelado.

