Kamala afirma que já votou por correio na eleição à Presidência dos EUA

Folhapress - 03 de novembro de 2024

Kamala Harris é vice-presidente dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A candidata do Partido Democrata e vice-presidente americana, Kamala Harris, afirmou em suas redes sociais neste domingo (3) que já votou por correio para a disputa presidencial nos Estados Unidos.

“O dia da eleição é na terça, e uma das razões que vamos vencer é que você vai votar, eu sei que vai, então não esqueça de preencher seu voto. Eu fiz o meu e vou colocá-lo no correio”, disse Kamala.

Nos EUA, o último dia de votação será a próxima terça-feira (5), mas os eleitores podem votar antecipadamente nos estados que permitem o voto por correspondência. As pessoas podem solicitar o envio de uma cédula ou, em alguns casos, recebê-la automaticamente. Oito estados, incluindo Califórnia e Nevada, enviam cédulas para todos os eleitores registrados, assim como o Distrito de Colúmbia, onde fica a capital, Washington.

Kamala postou o seu voto por correio durante uma campanha no estado-pêndulo do Michigan, dizendo que “ele [o voto] estava a caminho da Califórnia”, seu estado natal.

De acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, mais de 76 milhões de eleitores já votaram antecipadamente no país. A votação por correspondência foi amplamente difundida na eleição de 2020, quando 160 milhões de votos foram recebidos -durante a pandemia de Covid-, representando o maior comparecimento de eleitores dos EUA em mais de um século.

Em uma disputa acirrada a poucos dias do fim da corrida presidencial, o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano, e Kamala competem voto a voto nos estados-pêndulo, aqueles que não têm uma preferência tradicional a um ou outro candidato e, portanto, são mais decisivos.

Em pesquisa publicada neste domingo (3) pelo jornal The New York Times em parceria com o Siena College, Kamala aparece ligeiramente à frente em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto Trump lidera no Arizona. Eles aparecem empatados em Michigan, Geórgia e Pensilvânia.

Os resultados nos sete estados, porém, estão dentro ou muito próximos da margem de erro amostral, de 3,5 pontos percentuais, o que significa que não há nenhuma liderança definitiva.

Cerca de 40% dos entrevistados nos sete estados disseram que já votaram. Dentro desse recorte, Kamala vence por uma margem de oito pontos percentuais. Trump tem uma vantagem entre os eleitores que dizem que são altamente propensos a votar, mas ainda não votaram.