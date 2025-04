Do que morreu o Papa Francisco?

Comunicado do falecimento do pontífice foi feito na madrugada desta segunda-feira (21)

Thiago Alonso - 21 de abril de 2025

Papa Francisco morreu aos 88 anos. (Foto: Reprodução/Vatican News)

Faleceu na madruga desta segunda-feira (21), um dia após o domingo de Páscoa, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, aos 88 anos.

O anúncio do óbito do pontífice foi feito pelo cardeal Kevin Farrell que, em comunicado, informou que os últimos dias do líder da igreja católica vinham sendo difíceis, marcados por uma forte deterioração na saúde.

Dentre os principais sinais do enfraquecimento de Francisco, dois episódios de insuficiência respiratória aguda ocorreram nas últimas horas de vida dele, ocasionados por um acúmulo significativo de muco endobrônquico.

O Bispo de Roma chegou a ser internado no dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral, o que o levou a sofrer com crises respiratórias, insuficiência renal e uma infecção polimicrobiana.

Segundo o Vaticano, o quadro do Papa se agravou durante este período, chegando a receber transfusões de sangue para anemia e suporte respiratório com oxigênio.

Veja a mensagem da morte na íntegra:

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, devo anuncia a morte do nosso Santo padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francesco, retornou à casa do pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Eles nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal. De modo especial, a favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus Uno e Trino”.

Argentino, Francisco foi o primeiro papa latino-americano, e sucedeu Bento XVI após a renúncia dele, em 2013. Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em Buenos Aires, no dia 17 de dezembro de 1936.