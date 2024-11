Sandro Mabel é convidado do Portal 6 entrevista desta segunda-feira (04)

Conversa será exibida no YouTube do Portal 6 a partir das 13h30

Pedro Hara - 03 de novembro de 2024

Sandro Mabel, candidato a Prefeitura de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), é o convidado desta segunda-feira (04) do Portal 6 Entrevista.

A conversa será conduzida pelo jornalista Pedro Hara e exibida no canal do YouTube do Portal 6, a partir das 13h30.

Mabel foi eleito prefeito de Goiânia com pouco mais de 353 mil votos, derrotando Fred Rodrigues (PL) no 2° turno.